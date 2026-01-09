Трамп заявил, что может на днях встретиться с оппозиционером из Венесуэлы Мачадо

Президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе он может встретиться с оппозиционным экс-депутатом венесуэльского парламента Марией Кориной Мачадо.

Как передает Report, об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

"Как я понимаю, она приедет где-то на следующей неделе, и я с нетерпением жду возможности поздороваться с ней. И я слышал, что она хочет это сделать", - отметил Трамп.

Мачадо покинула Венесуэлу в 2025 году, чтобы прибыть в Осло и лично получить в декабре присужденную ей Нобелевскую премию мира, однако на церемонию она не успела, награду приняла ее дочь. Ее текущее местоположение неизвестно.