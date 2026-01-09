Трамп заявил, что может на днях встретиться с оппозиционером из Венесуэлы Мачадо
Другие страны
- 09 января, 2026
- 07:24
Президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе он может встретиться с оппозиционным экс-депутатом венесуэльского парламента Марией Кориной Мачадо.
Как передает Report, об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.
"Как я понимаю, она приедет где-то на следующей неделе, и я с нетерпением жду возможности поздороваться с ней. И я слышал, что она хочет это сделать", - отметил Трамп.
Мачадо покинула Венесуэлу в 2025 году, чтобы прибыть в Осло и лично получить в декабре присужденную ей Нобелевскую премию мира, однако на церемонию она не успела, награду приняла ее дочь. Ее текущее местоположение неизвестно.
Последние новости
07:50
Трамп заявил, что одной из целей операции в Венесуэле было снижение цен на нефтьДругие страны
07:24
Трамп заявил, что может на днях встретиться с оппозиционером из Венесуэлы МачадоДругие страны
06:52
Telegraph: Британия может запретить X из-за чат-бота GrokДругие страны
06:17
Минобороны Сирии объявило о прекращении огня в АлеппоДругие страны
05:49
НАСА решило досрочно вернуть экипаж Crew-11 с МКС из-за проблемы со здоровьем астронавтаДругие страны
05:18
Россия нанесла массированные авиаудары по Украине, есть погибшие и пострадавшие - ОБНОВЛЕНОДругие страны
04:47
В США из-за открытой пограничниками стрельбы пострадали два человекаДругие страны
04:14
Пезешкиан считает необходимым прислушаться к требованиям иранского народаВ регионе
03:58