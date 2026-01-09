Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Трамп заявил, что может на днях встретиться с оппозиционером из Венесуэлы Мачадо

    Другие страны
    • 09 января, 2026
    • 07:24
    Трамп заявил, что может на днях встретиться с оппозиционером из Венесуэлы Мачадо

    Президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе он может встретиться с оппозиционным экс-депутатом венесуэльского парламента Марией Кориной Мачадо.

    Как передает Report, об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

    "Как я понимаю, она приедет где-то на следующей неделе, и я с нетерпением жду возможности поздороваться с ней. И я слышал, что она хочет это сделать", - отметил Трамп.

    Мачадо покинула Венесуэлу в 2025 году, чтобы прибыть в Осло и лично получить в декабре присужденную ей Нобелевскую премию мира, однако на церемонию она не успела, награду приняла ее дочь. Ее текущее местоположение неизвестно.

    Дональд Трамп Венесуэла США
    Tramp yaxın günlərdə Venesuelanın müxalifət lideri Maçado ilə görüşə biləcəyini bildirib

