İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Tramp yaxın günlərdə Venesuelanın müxalifət lideri Maçado ilə görüşə biləcəyini bildirib

    Digər ölkələr
    • 09 yanvar, 2026
    • 07:25
    Tramp yaxın günlərdə Venesuelanın müxalifət lideri Maçado ilə görüşə biləcəyini bildirib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp gələn həftə Venesuela parlamentinin keçmiş müxalifət üzvü Mariya Korina Maçado ilə görüşə biləcəyini açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu açıqlamanı "Fox News"a verdiyi müsahibədə deyib.

    "Onun gələn həftənin birində gələcəyini başa düşürəm və onu salamlamağı səbirsizliklə gözləyirəm. Eşitmişəm ki, o, bunu etmək istəyir", - deyə Tramp bildirib.

    Maçado dekabr ayında Nobel Sülh Mükafatını şəxsən almaq məqsədilə Osloya getmək üçün 2025-ci ildə Venesuelanı tərk edib. Lakin o, mərasimə çata bilməyib; qızı mükafatı qəbul edib. Onun hazırda harada olduğu məlum deyil.

    Venesuela ABŞ
    Трамп заявил, что может на днях встретиться с оппозиционером из Венесуэлы Мачадо

    Son xəbərlər

    08:04

    Sumqayıtda zavodda partlayış baş verib, fəhlə xəsarət alıb

    Hadisə
    07:54

    ABŞ Prezidenti Venesuela əməliyyatının neftə görə etdiyini etiraf edib

    Digər ölkələr
    07:25

    Tramp yaxın günlərdə Venesuelanın müxalifət lideri Maçado ilə görüşə biləcəyini bildirib

    Digər ölkələr
    06:55

    "Daily Telegraph": "X" sosial şəbəkəsi Britaniyada qadağan edilə bilər

    Digər ölkələr
    06:19

    Suriya Müdafiə Nazirliyi Hələbdə atəşkəs elan edib

    Digər ölkələr
    05:50

    NASA astronavtı səhhətindəki problemə görə Yerə qaytarılacaq

    Digər ölkələr
    05:20

    Ukraynaya raket zərbələri endirilib, ölənlər və yaralılar var - Yenilənib

    Digər ölkələr
    04:48

    ABŞ-də federal agentlər iki nəfəri güllələyib

    Digər ölkələr
    04:10

    İran Prezidenti xalqın tələblərini dinləməyin vacib olduğunu bəyan edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti