Tramp Ukrayna ilə danışıqlarda irəliləyiş olduğunu açıqlayıb

    • 01 dekabr, 2025
    • 02:54
    Kiyevlə Ukraynada müharibənin sülh yolu ilə başa çatdırılması üzrə danışıqlar yaxşı gedir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp Florida ştatında Vaşinqtona gedərkən təyyarəsində jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Ukrayna ilə bağlı razılaşma əldə olunması üçün "yaxşı şans" var.

    Ağ Evin rəhbəri həmçinin qeyd edib ki, Floridada aparılan danışıqlarda ABŞ və Ukrayna nümayəndə heyətləri "dil tapa biliblər". Tramp vurğulayıb ki, Ukraynada vəziyyətin həlli ilə bağlı Rusiyaya heç bir müddət təyin etməyi planlaşdırmır.

    "Mənim üçün son tarix müharibə dayandığı andır", – deyə o əlavə edib.

    Xatırladaq ki, daha əvvəl Mayamidə ABŞ və Ukrayna nümayəndə heyətləri arasında danışıqlar keçirilmişdi.

    Donald Tramp Ukrayna Sülh planı irəliləyiş
    Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Украиной

