Трамп заявил о подготовке ко второй встрече с Путиным

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Подготовка ко второй встрече с российским лидером Владимиром Путиным уже ведется. Как сообщает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью американскому телеканалу CNBC.

Трамп отметил, что его предыдущая встреча с Путиным оказалась плодотворной, а также назвал свои взаимоотношения с президентом России "очень хорошими».

"Да, я бы сказал, что работа ведется. У нас была потрясающая дискуссия по многим темам: терроризм, Сирия, в целом Ближний Восток, Иран", — сказал Трамп.