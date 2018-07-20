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    Трамп заявил о подготовке ко второй встрече с Путиным

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Подготовка ко второй встрече с российским лидером Владимиром Путиным уже ведется. Как сообщает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью американскому телеканалу CNBC.

    Трамп отметил, что его предыдущая встреча с Путиным оказалась плодотворной, а также назвал свои взаимоотношения с президентом России "очень хорошими».

    "Да, я бы сказал, что работа ведется. У нас была потрясающая дискуссия по многим темам: терроризм, Сирия, в целом Ближний Восток, Иран", — сказал Трамп.

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