Трамп пригрозил тарифами в 50% за поставки оружия Ирану
Другие страны
- 08 апреля, 2026
- 15:38
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести жесткие тарифные меры против стран, поставляющих вооружение Ирану.
Как сообщает Report, такое заявление он опубликовал в Truth Social, вслед за публикацией о начале переговоров с Тегераном касательно смягчения санкций.
"Страна, поставляющая оружие Ирану, будет немедленно обложена тарифом на все товары, продаваемые Соединенным Штатам Америки, в размере 50%, с немедленным вступлением в силу", - подчеркнул он.
По словам Трампа, новая мера будет применяться без каких-либо исключений. "Исключений и освобождений не будет", - отметил он.
