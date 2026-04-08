    • 08 апреля, 2026
    • 15:38
    Трамп пригрозил тарифами в 50% за поставки оружия Ирану

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести жесткие тарифные меры против стран, поставляющих вооружение Ирану.

    Как сообщает Report, такое заявление он опубликовал в Truth Social, вслед за публикацией о начале переговоров с Тегераном касательно смягчения санкций.

    "Страна, поставляющая оружие Ирану, будет немедленно обложена тарифом на все товары, продаваемые Соединенным Штатам Америки, в размере 50%, с немедленным вступлением в силу", - подчеркнул он.

    По словам Трампа, новая мера будет применяться без каких-либо исключений. "Исключений и освобождений не будет", - отметил он.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Дональд Трамп новые тарифы Иран
    Tramp İrana silah tədarük edən ölkələri 50% tariflə hədələyib

