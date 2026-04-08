Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Другие страны
    • 08 апреля, 2026
    • 15:30
    Трамп: Иран больше не будет заниматься обогащением урана, ведем переговоры по смягчению санкций

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран больше не будет заниматься обогащением урана.

    Как передает Report, об этом он написал в Truth Social.

    "Соединенные Штаты будут тесно сотрудничать с Ираном, который, по нашей оценке, пережил то, что станет весьма продуктивной сменой режима. Обогащения урана не будет, и США, действуя совместно с Ираном, извлекут и удалят все глубоко захороненные остатки ядерных материалов (после ударов бомбардировщиков B-2). В настоящее время этот объект находится и ранее находился под строгим спутниковым наблюдением (Космические силы США)", - написал он.

    Также он отметил, что в настоящее время Вашингтон обсуждает с Тегераном вопросы тарифов и смягчения санкций:

    "Мы ведем и будем вести переговоры с Ираном по вопросам тарифов и смягчения санкций. Многие из 15 пунктов уже согласованы".

    Напомним, что Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. Иран со своей стороны заявил, что на этот период будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Переговоры между США и Ираном Дональд Трамп Соединенные Штаты Америки (США) Иран
    Tramp: İran uranı zənginləşdirməyəcək, sanksiyaların yumşaldılması üzrə danışıqlar aparırıq
    Trump: Iran will no longer enrich uranium, negotiations underway on easing sanctions

