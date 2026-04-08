Tramp İrana silah tədarük edən ölkələri 50% tariflə hədələyib
Digər ölkələr
- 08 aprel, 2026
- 15:44
ABŞ Prezidenti Donald Tramp İrana silah tədarük edən ölkələrə qarşı sərt tarif tədbirləri tətbiq etmək niyyətində olduğunu bildirib.
"Report" xəbər verir ki, o, bu bəyanatı "Truth Social"da, sanksiyaların yumşaldılmasına dair Tehranla danışıqların başlanması barədə paylaşımın ardınca dərc edib.
"İrana silah tədarük edən ölkələr dərhal qüvvəyə minməklə 50% rüsuma cəlb ediləcək", - o vurğulayıb.
Trampın sözlərinə görə, yeni tədbir heç bir istisna olmadan tətbiq ediləcək. "İstisnalar və azadolmalar olmayacaq", - o qeyd edib.
Son xəbərlər
