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    Трамп заявил о начале вывода войск США из Сирии

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты начинают вывод своего воинского контингента из Сирии, одновременно сражаясь с оставшимися в стране боевиками террористической группировки ИГИЛ.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье в своем Twitter президент США Дональд Трамп.

    "Приступаем к выводу [воинского контингента] из Сирии, что давно пора было сделать. Но при этом продолжаем атаковать остатки территориального халифата ИГИЛ с разных направлений", - отметил он.

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