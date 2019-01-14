Трамп заявил о начале вывода войск США из Сирии

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Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты начинают вывод своего воинского контингента из Сирии, одновременно сражаясь с оставшимися в стране боевиками террористической группировки ИГИЛ.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье в своем Twitter президент США Дональд Трамп.
"Приступаем к выводу [воинского контингента] из Сирии, что давно пора было сделать. Но при этом продолжаем атаковать остатки территориального халифата ИГИЛ с разных направлений", - отметил он.
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