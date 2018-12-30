США вывезли первую группу военных из Сирии

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Американские войска освободили склад в Сирии возле иракской границы: вывезены техника и не менее 50 военнослужащих.

Как передает Report, об этом сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источник.

По данным агентства, склад площадью 400 квадратных метров служил центром для распределения американской военной техники. Оттуда на бронированных автомобилях вывезли вооружение и боеприпасы в сторону Ирака. Американские военные, находящиеся в районе склада, также отправились в Ирак.

Напомним, 19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии, заявив, что США разбили ИГИЛ.