Трамп заявил о готовности выступить в парламенте Израиля
Другие страны
- 09 октября, 2025
- 21:31
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов выступить в Кнессете (израильском парламенте), если представители еврейского государства этого хотят.
Как передает Report, об этом он сказал на заседании президентского кабинета в Белом доме.
"Меня попросили выступить в Кнессете. И я согласился, если они этого хотят, я это сделаю", - заявил американский лидер.
Ранее канцелярия главы еврейского государства Ицхака Герцога сообщила, что визит Трампа в Иерусалим ожидается 12 октября.
Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали соглашение по первому этапу предложенного им мирного плана. Сразу после этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвонился с Трампом и пригласил его выступить в Кнессете.
Последние новости
22:06
МВД США: Энергетика может сыграть ключевую роль в урегулировании российско-украинского конфликтаДругие страны
22:05
Фото
Президент Ильхам Алиев принял участие в неофициальном ужине глав государств СНГ в Душанбе - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
21:56
МИД: Задержанные на судне с гумпомощью для Газы азербайджанцы будут освобожденыВнешняя политика
21:40
На западе ФРГ над авиабазой НАТО заметили неопознанный беспилотникДругие страны
21:31
Трамп заявил о готовности выступить в парламенте ИзраиляДругие страны
21:28
Фото
Джейхун Байрамов принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГВнешняя политика
21:18
Трамп: Эрдоган лично участвовал в переговорах по мирному плану между Израилем и ХАМАСДругие страны
21:16
Джейхун Байрамов: Азербайджан выступает за диалог в рамках СНГВнешняя политика
21:10