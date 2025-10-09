Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность

    Трамп заявил о готовности выступить в парламенте Израиля

    Другие страны
    • 09 октября, 2025
    • 21:31
    Трамп заявил о готовности выступить в парламенте Израиля

    Президент США Дональд Трамп заявил, что готов выступить в Кнессете (израильском парламенте), если представители еврейского государства этого хотят.

    Как передает Report, об этом он сказал на заседании президентского кабинета в Белом доме.

    "Меня попросили выступить в Кнессете. И я согласился, если они этого хотят, я это сделаю", - заявил американский лидер.

    Ранее канцелярия главы еврейского государства Ицхака Герцога сообщила, что визит Трампа в Иерусалим ожидается 12 октября.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали соглашение по первому этапу предложенного им мирного плана. Сразу после этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвонился с Трампом и пригласил его выступить в Кнессете.

    Дональд Трамп кнессет Израиль
    Tramp İsrail parlamentində çıxış etməyə hazır olduğunu açıqlayıb

    Последние новости

    22:06

    МВД США: Энергетика может сыграть ключевую роль в урегулировании российско-украинского конфликта

    Другие страны
    22:05
    Фото

    Президент Ильхам Алиев принял участие в неофициальном ужине глав государств СНГ в Душанбе - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    21:56

    МИД: Задержанные на судне с гумпомощью для Газы азербайджанцы будут освобождены

    Внешняя политика
    21:40

    На западе ФРГ над авиабазой НАТО заметили неопознанный беспилотник

    Другие страны
    21:31

    Трамп заявил о готовности выступить в парламенте Израиля

    Другие страны
    21:28
    Фото

    Джейхун Байрамов принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ

    Внешняя политика
    21:18

    Трамп: Эрдоган лично участвовал в переговорах по мирному плану между Израилем и ХАМАС

    Другие страны
    21:16

    Джейхун Байрамов: Азербайджан выступает за диалог в рамках СНГ

    Внешняя политика
    21:10

    Трамп: Подписание мирного плана между Израилем и ХАМАС пройдет в Египте

    Другие страны
    Лента новостей