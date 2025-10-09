Трамп заявил о готовности выступить в парламенте Израиля

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов выступить в Кнессете (израильском парламенте), если представители еврейского государства этого хотят.

Как передает Report, об этом он сказал на заседании президентского кабинета в Белом доме.

"Меня попросили выступить в Кнессете. И я согласился, если они этого хотят, я это сделаю", - заявил американский лидер.

Ранее канцелярия главы еврейского государства Ицхака Герцога сообщила, что визит Трампа в Иерусалим ожидается 12 октября.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали соглашение по первому этапу предложенного им мирного плана. Сразу после этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвонился с Трампом и пригласил его выступить в Кнессете.