Нетаньяху и Трамп договорились продолжать тесное сотрудничество
Другие страны
- 09 октября, 2025
- 18:39
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп подтвердили готовность развивать тесное взаимодействие в ходе телефонного разговора, посвященного историческому подписанию соглашения об освобождении всех заложников.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Израиля.
"Нетаньяху поблагодарил Трампа за его усилия и мировое лидерство, а американский президент отметил решительность и эффективные действия израильского премьера. Стороны договорились продолжать тесное сотрудничество. Кроме того, Нетаньяху пригласил Трампа выступить с речью в Кнессете", - говорится в сообщении.
