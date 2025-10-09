Нетаньяху и Трамп договорились продолжать тесное сотрудничество

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп подтвердили готовность развивать тесное взаимодействие в ходе телефонного разговора, посвященного историческому подписанию соглашения об освобождении всех заложников.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Израиля.

"Нетаньяху поблагодарил Трампа за его усилия и мировое лидерство, а американский президент отметил решительность и эффективные действия израильского премьера. Стороны договорились продолжать тесное сотрудничество. Кроме того, Нетаньяху пригласил Трампа выступить с речью в Кнессете", - говорится в сообщении.