Netanyahu və Tramp sıx əməkdaşlığı davam etdirməklə bağlı razılığa gəlib
Digər ölkələr
- 09 oktyabr, 2025
- 18:47
İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu və ABŞ Prezidenti Donald Tramp bütün girovların azad edilməsi haqqında tarixi sazişin imzalanmasına həsr olunmuş telefon danışığı zamanı sıx qarşılıqlı əlaqələri inkişaf etdirməyə hazır olduqlarını təsdiqləyiblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrailin Baş nazirinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
"Netanyahu göstərdiyi səylərə və liderliyinə görə Trampa təşəkkür edib, ABŞ Prezidenti isə İsrail Baş nazirinin qətiyyətini və səmərəli fəaliyyətini qeyd edib. Tərəflər sıx əməkdaşlığı davam etdirməklə bağlı razılığa gəliblər. Bundan əlavə, Netanyahu Trampı Knessətdə çıxış etməyə dəvət edib", - məlumatda qeyd olunub.
