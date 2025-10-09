İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik

    Netanyahu və Tramp sıx əməkdaşlığı davam etdirməklə bağlı razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    • 09 oktyabr, 2025
    • 18:47
    Netanyahu və Tramp sıx əməkdaşlığı davam etdirməklə bağlı razılığa gəlib

    İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu və ABŞ Prezidenti Donald Tramp bütün girovların azad edilməsi haqqında tarixi sazişin imzalanmasına həsr olunmuş telefon danışığı zamanı sıx qarşılıqlı əlaqələri inkişaf etdirməyə hazır olduqlarını təsdiqləyiblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrailin Baş nazirinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    "Netanyahu göstərdiyi səylərə və liderliyinə görə Trampa təşəkkür edib, ABŞ Prezidenti isə İsrail Baş nazirinin qətiyyətini və səmərəli fəaliyyətini qeyd edib. Tərəflər sıx əməkdaşlığı davam etdirməklə bağlı razılığa gəliblər. Bundan əlavə, Netanyahu Trampı Knessətdə çıxış etməyə dəvət edib", - məlumatda qeyd olunub.

    Benyamin Netanyahu Donald Tramp saziş
    Нетаньяху и Трамп договорились продолжать тесное сотрудничество

    Son xəbərlər

    19:02

    Quş qripi ilə bağlı Azərbaycana bir sıra ölkələrdən malların idxalına məhdudiyyət qoyulub

    Sağlamlıq
    18:51
    Foto
    Video

    Azərbaycan və BƏƏ HHQ komandanları görüşüb

    Hərbi
    18:47

    Netanyahu və Tramp sıx əməkdaşlığı davam etdirməklə bağlı razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    18:40

    DYP hava şəraitinin dəyişməsi ilə əlaqədar hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

    Daxili siyasət
    18:33

    BƏƏ-li eksperti: "Azərbaycan kibertəlimlərin nümunəvi formatını nümayiş etdirib"

    İKT
    18:32

    Putin: Rusiya İsrailin İranla sülh yolu ilə nizamlanmaya can atdığını görür

    Digər ölkələr
    18:27

    İmişlidə yol qəzasında xəsarət alanların şəxsiyyəti bilinib - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    18:24
    Foto

    Bakıda itkin düşmüşlərlə bağlı keçirilən beynəlxalq konfransın yekun bəyanatı qəbul olunub - YENİLƏNİB

    Digər
    18:20

    Azərbaycanda özəl sektorun kibertəhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi üçün meyarlar yaradılır

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti