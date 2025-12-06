İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    İranda qadınların da iştirak etdiyi marafon yarışının təşkilatçılarna cinayət işi açılıb

    Region
    • 06 dekabr, 2025
    • 10:56
    İranda qadınların da iştirak etdiyi marafon yarışının təşkilatçılarna cinayət işi açılıb

    İranın Kiş adasında qadınların da iştirak etdiyi marafon yarışının təşkilatçıları barəsində cinayət işi açılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumatı İran KİV-i yayıb.

    Kiş adasının prokuroru Əli Səlimzadə bildirib ki, ötən gün keçirilən və 5 min 200 min nəfərin iştirak etdiyi marafon yarışında (5, 15 və 42 kilometr məsafəyə) ölkənin mövcud qanunlarının, dini-ənənəvi qaydaların və ictimai ədəb normalarının qorunması təmin olunmayıb:

    "Bu cür münasibət dövlət və özəl sektorun nümayəndələri də daxil olmaqla, yarışın keçirilməsinə qatılan bütün vəzifəli şəxslərə şamil ediləcək".

    O, məhkəmə orqanlarının "qanuni və şəriət normalarının yerinə yetirilməməsi və ya çatışmazlıqları" adlandırdığı məsələlərin normativ aktlar əsasında araşdırılacağını bildirib.

    Bununla belə, Kiş marafonunun təşkilatçısı Payam Dibac marafonun keçirilməsi üçün müvafiq qurumlardan icazə alındığını söyləyib.

    İran Atletika Federasiyasının prezidenti Ehsan Haddadi isə sözügedən idman tədbirinin Kiş azad zonasının rəsmiləri və təşkilatçılar federasiya ilə razılaşdırılmadığını iddia edib. Federasiya rəhbəri marafona qatılan qadınların ənənəvi idman hicabında çıxış etmədiklıərini, bu səbəbdən "narahatedici kadrlar"ın bütün ölkəyə yayımlandığını deyib.

    İran Kiş ada marafon

    Son xəbərlər

    11:21

    Nazir müavini: Növbəti ildə gənclər siyasətində peşəkar iştirakçılıq gündəmə gətiriləcək

    Daxili siyasət
    11:19
    Foto

    Azərbaycan və Latviya arasında səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub

    Sağlamlıq
    11:19

    "S&P" Azərbaycanda inflyasiyanın 2029-cu ilədək 4 %-ə qədər azalacağını proqnozlaşdırır

    Maliyyə
    11:16

    Anar Quliyev: Şəhər planlaşdırılmasında gənclərin tələbləri nəzərə alınmalıdır

    İnfrastruktur
    11:07
    Foto

    Kartof yükündə gizlədilən külli miqdarda dərmanın ölkəyə gətirilməsi qarşısı alınıb

    Biznes
    11:02

    İlham Əliyev Finlandiya Prezidentini Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    10:59

    Naxçıvanda dekabr ayının pensiya ödənişləri başa çatdırılıb

    Sosial müdafiə
    10:59

    Azərbaycan "Asienbrücke" Assosiasiyası ilə əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

    Biznes
    10:56

    İranda qadınların da iştirak etdiyi marafon yarışının təşkilatçılarna cinayət işi açılıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti