İranda qadınların da iştirak etdiyi marafon yarışının təşkilatçılarna cinayət işi açılıb
- 06 dekabr, 2025
- 10:56
İranın Kiş adasında qadınların da iştirak etdiyi marafon yarışının təşkilatçıları barəsində cinayət işi açılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumatı İran KİV-i yayıb.
Kiş adasının prokuroru Əli Səlimzadə bildirib ki, ötən gün keçirilən və 5 min 200 min nəfərin iştirak etdiyi marafon yarışında (5, 15 və 42 kilometr məsafəyə) ölkənin mövcud qanunlarının, dini-ənənəvi qaydaların və ictimai ədəb normalarının qorunması təmin olunmayıb:
"Bu cür münasibət dövlət və özəl sektorun nümayəndələri də daxil olmaqla, yarışın keçirilməsinə qatılan bütün vəzifəli şəxslərə şamil ediləcək".
O, məhkəmə orqanlarının "qanuni və şəriət normalarının yerinə yetirilməməsi və ya çatışmazlıqları" adlandırdığı məsələlərin normativ aktlar əsasında araşdırılacağını bildirib.
Bununla belə, Kiş marafonunun təşkilatçısı Payam Dibac marafonun keçirilməsi üçün müvafiq qurumlardan icazə alındığını söyləyib.
İran Atletika Federasiyasının prezidenti Ehsan Haddadi isə sözügedən idman tədbirinin Kiş azad zonasının rəsmiləri və təşkilatçılar federasiya ilə razılaşdırılmadığını iddia edib. Federasiya rəhbəri marafona qatılan qadınların ənənəvi idman hicabında çıxış etmədiklıərini, bu səbəbdən "narahatedici kadrlar"ın bütün ölkəyə yayımlandığını deyib.