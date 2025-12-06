İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Sumqayıtda yanğın təhlükəli obyektin fəaliyyəti dayandırılıb

    Daxili siyasət
    • 06 dekabr, 2025
    • 10:17
    Sumqayıtda yanğın təhlükəli obyektin fəaliyyəti dayandırılıb

    Sumqayıt şəhərinin Yəhya Məmmədov küçəsində yerləşən yanğın təhlükəli obyektin fəaliyyəti dayandırılıb.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Cəlil Alim oğlu Sadıqova məxsus oksigen balonlarının doldurulması sexində yoxlama zamanı yanğın təhlükəsizliyi sahəsində çoxsaylı nöqsanların mövcud olduğu müəyyən edilib.

    Belə ki, obyektdə avtomatik yanğınxəbərverici siqnalizasiya qurğusu quraşdırılmayıb, ilkin yanğınsöndürmə vasitələri yoxdur, elektrik təsərrüfatı tələblərə uyğun deyil, taxta konstruksiyalar odadavamlı məhlul hopdurulmayıb, tələblərə zidd olaraq sıxılmış və mayeləşdirilmiş qazla dolu oksigen balonları saxlanılır, ərazi quru ot və kol-kosdan təmizlənməyib.

    Bu səbəbdən sexin fəaliyyətinin dayandırılması barədə qərar qəbul olunub.

    Son xəbərlər

    10:23

    Nazir: Azərbaycanda gənclərlə bağlı uğurlu siyasət həyata keçirilir

    Daxili siyasət
    10:17
    Foto

    Sumqayıtda yanğın təhlükəli obyektin fəaliyyəti dayandırılıb

    Daxili siyasət
    10:13

    Bakıda ilk dəfə D-8 Gənclər Dialoqu keçirilir

    Xarici siyasət
    10:12

    "S&P": Azərbaycanın cari əməliyyatlar hesabının profisiti 2025-ci ildə ÜDM-in 3,9 %-ni təşkil edəcək

    Maliyyə
    10:09

    "Bavariya"nın hücumçusunun cəzasının müddəti azaldılıb

    Futbol
    09:52

    Azərbaycan neftinin qiyməti 67 dollara yaxınlaşır

    Energetika
    09:44

    "S&P" 2026-cı ildə Azərbaycanda neft hasilatının azalacağını gözləyir

    Energetika
    09:11

    Azərbaycan Premyer Liqası: "Qarabağ" səfərdə "Zirə" ilə üz-üzə gələcək

    Futbol
    09:09

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (06.12.2025)

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti