    Xarici siyasət
    • 06 dekabr, 2025
    • 10:32
    D-8-in Baş katibi: Azərbaycanın təcrübələrindən yararlanmaq bizim üçün çox önəmlidir

    D-8 Gənclər Dialoqunun fəaliyyət istiqamətləri ilə bağlı Azərbaycanın təcrübələrindən yararlanmaq çox önəmlidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu D-8 İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Baş katibi İsiaka Abdulqadir İmam D-8 Gənclər Dialoqunun açılışında çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, D-8 Gənclər Dialoqunun fəaliyyət istiqamətlərinə ticarət, nəqliyyat daşınması, təhsil və sağlamlıq, eləcə də iqlim məsələləri daxildir:

    "Azərbaycanın bizimlə əməkdaşlıq etməsindən çox məmnunuq. Çünki bu ölkənin sözügedən sahələrdə yetərincə təcrübələri var. Həmçinin, Azərbaycanın COP29 təcrübəsi də bizim üçün olduqca vacibdir. Əhalimizin 20 faizini gənclər təşkil edir. Onların bu təcrübələrdən yararlanması mümkündür".

    D-8 Gənclər Dialoqu D-8 İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı İsiaka Abdulqadir İmam
    Генсек: Важно воспользоваться опытом Азербайджана в деятельности Молодежного диалога D-8
    D-8 Secretary-General: Benefiting from Azerbaijan's experience is crucial

