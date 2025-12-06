Naxçıvanda dekabr ayının pensiya ödənişləri başa çatdırılıb
Sosial müdafiə
- 06 dekabr, 2025
- 10:59
Naxçıvan Muxtar Respublikasında (MR) dekabr ayının pensiya ödənişləri yekunlaşdırılıb.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, muxtar respublikanın Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən dekabr ayının pensiya ödənişi başa çatdırılıb.
Son xəbərlər
11:21
Nazir müavini: Növbəti ildə gənclər siyasətində peşəkar iştirakçılıq gündəmə gətiriləcəkDaxili siyasət
11:19
Foto
Azərbaycan və Latviya arasında səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunubSağlamlıq
11:19
"S&P" Azərbaycanda inflyasiyanın 2029-cu ilədək 4 %-ə qədər azalacağını proqnozlaşdırırMaliyyə
11:16
Anar Quliyev: Şəhər planlaşdırılmasında gənclərin tələbləri nəzərə alınmalıdırİnfrastruktur
11:07
Foto
Kartof yükündə gizlədilən külli miqdarda dərmanın ölkəyə gətirilməsi qarşısı alınıbBiznes
11:02
İlham Əliyev Finlandiya Prezidentini Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edibXarici siyasət
10:59
Naxçıvanda dekabr ayının pensiya ödənişləri başa çatdırılıbSosial müdafiə
10:59
Azərbaycan "Asienbrücke" Assosiasiyası ilə əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edibBiznes
10:56