    Naxçıvanda dekabr ayının pensiya ödənişləri başa çatdırılıb

    Sosial müdafiə
    • 06 dekabr, 2025
    • 10:59
    Naxçıvan Muxtar Respublikasında (MR) dekabr ayının pensiya ödənişləri yekunlaşdırılıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, muxtar respublikanın Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən dekabr ayının pensiya ödənişi başa çatdırılıb.

