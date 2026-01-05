Латвия заявила о повреждении оптоволоконного кабеля в Балтийском море
Другие страны
- 05 января, 2026
- 00:17
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила о повреждении оптоволоконного кабеля частной компании в Балтийском море.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление политика.
"Оптоволоконный кабель, принадлежащий частной компании, был поврежден в Балтийском море", - пишет агентство.
Последние новости
01:25
АРА: Нигер выслал высокопоставленного дипломата БенинаДругие страны
00:50
Дипслужба ЕС: Венгрия не поддержала общее заявление организации по ВенесуэлеДругие страны
00:49
Франция подтвердила гибель девяти своих граждан в пожаре в Кран-МонтанеДругие страны
00:17
Латвия заявила о повреждении оптоволоконного кабеля в Балтийском мореДругие страны
23:50
"Манчестер Сити" сыграл вничью с "Челси" в матче чемпионата Англии по футболуФутбол
23:24
Премьер Гренландии Нильсен: Карта острова в цветах США говорит о неуваженииДругие страны
23:05
Трамп: Родригес рискует повторить судьбу МадуроДругие страны
22:57
"Тоттенхэм" и "Сандерленд" сыграли вничью в матче 20-го тура АПЛФутбол
22:39