İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Latviya Baltik dənizində fiber optik kabelin zədələndiyini bildirib

    Digər ölkələr
    • 05 yanvar, 2026
    • 00:26
    Latviya Baltik dənizində fiber optik kabelin zədələndiyini bildirib

    Latviyanın Baş naziri Evika Silina Baltik dənizində özəl şirkətə məxsus fiber optik kabelə zərər dəydiyini açıqlayıb.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə "Reuters" məlumat yayıb.

    "Baltik dənizində özəl şirkətə məxsus fiber optik kabelə zərər dəyib", - agentlik yazıb.

    Xatırladaq ki, ötən ilin yanvarında da Latviya və İsveç arasında sualtı fiber-optik kabel xarici təsir nəticəsində zədələnib. Mərkəzin məlumat ötürülməsinin monitorinq sistemi Ventspils-Gotland bölməsində fasilələri qeydə alıb.

    fiber optik kabel Latviya Baltik dənizi
    Латвия заявила о повреждении оптоволоконного кабеля в Балтийском море

    Son xəbərlər

    00:26

    Latviya Baltik dənizində fiber optik kabelin zədələndiyini bildirib

    Digər ölkələr
    23:58

    "Mançester Siti" "Çelsi" ilə heç-heçə edib

    Futbol
    23:36

    Qrenlandiyanın Baş naziri: ABŞ rənglərində ada xəritəsi hörmətsizliyi göstərir

    Digər ölkələr
    23:11

    Tramp: Rodriqes Maduronun taleyini yaşamaq riski daşıyır

    Digər ölkələr
    22:58

    İngiltərə Premyer Liqası: "Tottenhem" "Sanderlend"lə heç-heçə edib

    Futbol
    22:41

    KİV: Almaniya kəşfiyyatı Obama, Hillari Klinton və ABŞ hərbçilərinin telefon danışıqlarını dinləyib

    Digər ölkələr
    22:19

    Tramp: ABŞ Qrenlandiyaya müdafiə üçün nəzarət etməlidir

    Digər ölkələr
    21:53

    Ərdoğan ilə Məhəmməd bin Salman Somali, Yəmən və Qəzzanı müzakirə ediblər

    Region
    21:46

    ABŞ dövlət katibi: Venesuela İran və "Hizbullah" üçün məskən olmamalıdır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti