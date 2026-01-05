Latviya Baltik dənizində fiber optik kabelin zədələndiyini bildirib
Latviyanın Baş naziri Evika Silina Baltik dənizində özəl şirkətə məxsus fiber optik kabelə zərər dəydiyini açıqlayıb.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə "Reuters" məlumat yayıb.
"Baltik dənizində özəl şirkətə məxsus fiber optik kabelə zərər dəyib", - agentlik yazıb.
Xatırladaq ki, ötən ilin yanvarında da Latviya və İsveç arasında sualtı fiber-optik kabel xarici təsir nəticəsində zədələnib. Mərkəzin məlumat ötürülməsinin monitorinq sistemi Ventspils-Gotland bölməsində fasilələri qeydə alıb.
