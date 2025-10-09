Tramp İsrail parlamentində çıxış etməyə hazır olduğunu açıqlayıb
09 oktyabr, 2025
21:45
ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, İsrail nümayəndələri istəsə, Knessetdə (İsrail parlamenti) çıxış etməyə hazırdır.
"Report"un məlumatına görə, Tramp bunu Ağ Evdə Prezident Kabinetinin iclasında deyib.
"Məndən Knessetdə çıxış etməyi istədilər. Mən də razılaşdım. Əgər istəsələr, çıxış edəcəm", - Tramp bildiribş
Bundan əvvəl İsrail Prezidenti İsaak Hersoqun ofisi Trampın Qüdsə səfərinin oktyabrın 12-də gözlənildiyini açıqlamışdı.
Daha əvvəl Tramp İsrail və HƏMAS-ın onun təklif etdiyi sülh planının birinci mərhələsi ilə bağlı saziş imzaladığını açıqlayıb. Bundan dərhal sonra İsrailin Baş naziri Binyamin Netanyahu Trampa zəng edərək onu Knessetdə çıxış etməyə dəvət edib.
