    Digər ölkələr
    • 09 oktyabr, 2025
    • 21:45
    Tramp İsrail parlamentində çıxış etməyə hazır olduğunu açıqlayıb

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, İsrail nümayəndələri istəsə, Knessetdə (İsrail parlamenti) çıxış etməyə hazırdır.

    "Report"un məlumatına görə, Tramp bunu Ağ Evdə Prezident Kabinetinin iclasında deyib.

    "Məndən Knessetdə çıxış etməyi istədilər. Mən də razılaşdım. Əgər istəsələr, çıxış edəcəm", - Tramp bildiribş

    Bundan əvvəl İsrail Prezidenti İsaak Hersoqun ofisi Trampın Qüdsə səfərinin oktyabrın 12-də gözlənildiyini açıqlamışdı.

    Daha əvvəl Tramp İsrail və HƏMAS-ın onun təklif etdiyi sülh planının birinci mərhələsi ilə bağlı saziş imzaladığını açıqlayıb. Bundan dərhal sonra İsrailin Baş naziri Binyamin Netanyahu Trampa zəng edərək onu Knessetdə çıxış etməyə dəvət edib.

    Donald Tramp ABŞ İsrail
    Трамп заявил о готовности выступить в парламенте Израиля

