    Leyla Əliyeva və Alena Əliyeva "Romeo və Cülyetta" tamaşasını izləyiblər

    Mədəniyyət siyasəti
    27 dekabr, 2025
    • 23:46
    Leyla Əliyeva və Alena Əliyeva Romeo və Cülyetta tamaşasını izləyiblər

    Azərbaycan Dövlət Pantomim Teatrında dünya dramaturgiyasının klassik nümunələrindən olan Vilyam Şekspirin "Romeo və Cülyetta" əsərinin motivləri əsasında hazırlanan eyniadlı tamaşa nümayiş olunub.

    "Report" xəbər verir ki, tədbirdə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva və Alena Əliyeva iştirak ediblər.

    Səhnə əsəri Ölüm və Həyat obrazlarının timsalında bu iki anlayışın əbədi mübarizəsini simvolik səhnə həlləri və plastik ifadə vasitələri ilə təqdim edib.

    "Romeo və Cülyetta"da obrazları Əməkdar artistlər Bəhruz Əhmədli, Səbinə Hacıyeva, aktyorlar Elnur İsmayılov, Əli Əlizadə, Nuridə Musabəyli və digərləri canlandırıblar.

    Səhnə əsərinin quruluşu və musiqi tərtibatı Ceyhun Dadaşova məxsusdur. Tamaşanın müddəti 55 dəqiqədir.

    Plastik-portret janrında qurulan tamaşada ironik münasibət də diqqət çəkib.

    Səhnə əsəri Azərbaycan Dövlət Pantomim Teatrının klassik dramaturgiyanın müasir plastik dildə yenidən düşünülməsinə yönəlmiş yaradıcılıq axtarışlarının növbəti nümunəsidir.

