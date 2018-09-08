Трамп заявил о готовности обложить пошлинами товары из Китая ещё на $200 млрд

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Президент США продолжает свой "крестовый поход" против китайских товаров. На этот раз он грозит обложить импорт из Поднебесной дополнительными пошлинами ещё на $200 млрд.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CBS.

Дональд Трамп заявил, что ждёт реакцию властей Китая, чтобы решить окончательно, поднимать тарифы или нет.

На данный момент дополнительные пошлины введены на привозные товары и технологии общей суммой $50 млрд, после этого — ещё на $16 млрд. Китай зеркально отвечает США. Точные потери китайской экономики неизвестны, но зато американцам после введения сборов пришлось в срочном порядке оформлять помощь своим же фермерам в виде $12 млрд.