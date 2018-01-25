Трамп заявил о готовности дать показания "по российскому делу"

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что готов дать показанию спецпрокурору по расследованию "вмешательства РФ в выборы" Роберту Мюллеру, но намерен сначала проконсультироваться со своими адвокатами.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он заявил журналистам президентского пула на импровизированной пресс-конференции в Белом доме.

"Я готов к этому … я бы хотел сделать это как можно скорее", — сказал Трамп. Он оговорился, что прежде должен обсудить это с адвокатами и вновь заявил о том, что никакого сговора не было.

Отвечая на вопрос, когда это может произойти, Трамп заявил, что не знает, но предположил, что "в течение двух-трех недель". Журналисты спросили, будет ли Трамп давать показания под присягой, на что президент задал встречный вопрос: "давала ли (экс-кандидат в президенты США) Хиллари (Клинтон) показания под присягой?". Президент подчеркнул, что готов это сделать.

В последние дни американские СМИ активно спекулируют на тему того, что спецпрокурор может в ближайшее время допросить президента США по делу о "российском вмешательстве в выборы" и возможном сговоре Трампа с Москвой. Трамп отрицает подобные обвинения. До настоящего времени президент США не отрицал, что будет давать показания, но выражал сомнения в том, что он вообще будет вызван для дачи показаний спецпрокурору.