Трамп заявил, что США уйдут из Ирана в ближайшем будущем

Президент США Дональд Трамп сообщил, что, хотя США еще не готовы прекратить военные действия против Ирана, но уйдут в ближайшем будущем.

Как передает Report, об этом он заявил в ходе встречи с премьер-министром Ирландии Михол Мартином в Овальном кабинете.

"Мы пока не готовы уезжать, но в ближайшем будущем нам это удастся", - сказал он.

Трамп отметил, что, по его мнению, США уже нанесли Ирану такой ущерб, что на восстановление страны потребуется около 10 лет.

При этом на вопрос о том, есть ли у администрации план действий на период после завершения операции в Иране, президент отказался раскрывать подробности.

Трамп добавил, что по завершении боевых действий на Ближнем Востоке последует резкое снижение цен на нефть: "Как только война завершится, что произойдет скоро, цены обрушатся, как скала. Вот увидите".