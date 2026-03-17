Tramp ABŞ-nin yaxın gələcəkdə İrandan çıxacağını bəyan edib
Digər ölkələr
- 17 mart, 2026
- 20:46
ABŞ Prezidenti Donald Tramp ABŞ-nin İrana qarşı hərbi əməliyyatları dayandırmağa hələ hazır olmadığını və yaxın gələcəkdə oradan çıxacaqlarını bəyan edib.
"Report" xəbər verir ki, o, bu barədə oval kabinetdə İrlandiyanın Baş naziri Mixol Martinlə görüşü zamanı bildirib.
"Biz hələ getməyə hazır deyilik, lakin yaxın gələcəkdə bunu edəcəyik", - o deyib.
Tramp qeyd edib ki, ABŞ artıq İrana elə bir zərər vurub ki, ölkənin bərpasına təxminən 10 il lazım olacaq.
Bununla belə, administrasiyanın İranda əməliyyat başa çatdıqdan sonrakı dövr üçün fəaliyyət planının olub-olmaması ilə bağlı suala gəldikdə, prezident təfərrüatları açıqlamaqdan imtina edib.
