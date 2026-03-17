    Tramp ABŞ-nin yaxın gələcəkdə İrandan çıxacağını bəyan edib

    • 17 mart, 2026
    • 20:46
    Tramp ABŞ-nin yaxın gələcəkdə İrandan çıxacağını bəyan edib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp ABŞ-nin İrana qarşı hərbi əməliyyatları dayandırmağa hələ hazır olmadığını və yaxın gələcəkdə oradan çıxacaqlarını bəyan edib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə oval kabinetdə İrlandiyanın Baş naziri Mixol Martinlə görüşü zamanı bildirib.

    "Biz hələ getməyə hazır deyilik, lakin yaxın gələcəkdə bunu edəcəyik", - o deyib.

    Tramp qeyd edib ki, ABŞ artıq İrana elə bir zərər vurub ki, ölkənin bərpasına təxminən 10 il lazım olacaq.

    Bununla belə, administrasiyanın İranda əməliyyat başa çatdıqdan sonrakı dövr üçün fəaliyyət planının olub-olmaması ilə bağlı suala gəldikdə, prezident təfərrüatları açıqlamaqdan imtina edib.

    Donald Tramp ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Трамп заявил, что США уйдут из Ирана в ближайшем будущем
    Trump says US will leave Iran in near future

    21:26

    KİV: Hörmüz boğazı 18 gündür bağlıdır

    Region
    21:22

    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında müntəzəm mövsümün son turu başlayıb

    Komanda
    21:06
    Foto
    Video

    Binəqədidə yanğın baş verən əraziyə polis əməkdaşları da cəlb olunub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    21:03
    Video

    DTX Prezidentin ailəsini şantaj edən şəxsi saxlayıb

    Daxili siyasət
    20:56

    AVRO-2027-nin seçmə mərhələsi: Azərbaycan millisi növbəti oyununda da uduzub

    İdman
    20:55
    Foto

    Ağdamda bayram konserti təşkil olunub

    Daxili siyasət
    20:51
    Foto

    Milli Xalça Muzeyində Nigar Əliyevanın sərgisi açılıb

    İncəsənət
    20:49

    ABŞ Prezidenti Çinə səfərini təxirə salıb

    Digər ölkələr
    20:46

    Tramp ABŞ-nin yaxın gələcəkdə İrandan çıxacağını bəyan edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti