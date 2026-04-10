    Sahibə Qafarova Milli Məclisin komandasını TÜRKPA futbol turnirində uğurlu iştirakla bağlı təbrik edib

    Futbol
    • 10 aprel, 2026
    • 13:52
    Sahibə Qafarova Milli Məclisin komandasını TÜRKPA futbol turnirində uğurlu iştirakla bağlı təbrik edib

    Sahibə Qafarova Milli Məclisin futbol komandasını Türkiyədə keçirilmiş TÜRKPA-ya daxil olan dövlətlərin parlamentlərarası beynəlxalq turnirində uğurlu çıxışla bağlı təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, o bununla bağlı parlamentin bugünkü plenar iclasının yekununda danışıb.

    Sədr xatırladıb ki, Milli Məclisin komandası Antalyada parlamentlərarası beynəlxalq futbol turnirində ikinci yerə çıxıb.

    "Komandanın heyətində Milli Məclisin 10 deputatı, 7 əməkdaşı iştirak edib".

    Qeyd edək ki, yarışda 6 komanda mübarizə aparıb. Qırğızıstana 1:2 hesabı ilə məğlub olub, sonra Şimali Kiprə 3:0 hesabı ilə qalib gələn Milli Məclisin komandası qrup birincisi kimi finala yüksəlsə də, həlledici oyunda Türkiyə parlamentarilərinə 1:3 hesabı ilə məğlub olaraq turnirdə ikinci yeri tutub.

    Sahibə Qafarova Milli Məclis Türk Dövlətləri Parlament Assambleyası (TÜRKPA) Futbol
    Сахиба Гафарова поздравила команду Милли Меджлиса с успехом на футбольном турнире ТЮРКПА
    Sahiba Gafarova congratulates Milli Majlis team on TURKPA football success

    15:23

    İran Milli Bankının Bakı filialının mənfəəti 13 % azalıb

    Maliyyə
    15:20

    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin uzunmüddətli öhdəliklərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)

    Maliyyə
    15:12

    Mirzoyan: TRIPP layihəsinin tikintisi üçün Ermənistana üçüncü ölkənin dəstəyi zəruridir

    Region
    15:12

    MİDA-nın bir qrup əməkdaşı "Tərəqqi" medalı ilə təltif edilib

    Daxili siyasət
    15:09

    İsrail Qəzzada "Kətibət əl-Mücahidin" qruplaşmasının üzvünü öldürüb

    Digər ölkələr
    15:02
    Foto

    Kamran Əliyev Bakının Nizami rayonunda vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    15:02

    Azərbaycan əsas tədarük bazarından qurudulmuş üzüm tədarükünü kəskin artırıb

    Biznes
    15:00
    Foto

    İslam Sivilizasiyası Mərkəzi və Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu əməkdaşlıq memorandumu imzalayıblar

    Mədəniyyət siyasəti
    15:00

    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin öhdəliklərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti