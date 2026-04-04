    Türkiyədə parlamentlərarası beynəlxalq futbol turnirində Azərbaycan ikinci olub

    • 04 aprel, 2026
    Türkiyənin Antalya şəhərində keçirilən TÜRKPA-ya daxil olan dövlətlərin parlamentlərarası beynəlxalq futbol turnirində Azərbaycan komandası final qarşılaşmasında türkiyəli həmkarlarına uduzub.

    "Report" xəbər verir ki, qarşılaşmanın 14-cü dəqiqəsində Fatih Şahin, 26-cı dəqiqəsində Oktay Çanak, 60+2 dəqiqədə isə Türkiyənin gənclər və idman naziri Osman Bak fərqləniblər.

    Azərbaycan komandası qollardan yalnız birinin əvəzini çıxa bilib. Belə ki, 49-cu dəqiqədə Fərid Məmmədquluzadə fərqlənib.

    Azərbaycanlı deputat Kamran Bayramov zədələnərək oyundan çıxıb.

    Turnirdə birinci yeri Türkiyə, ikinci yeri Azərbaycan, üçüncü yeri isə Qırğızıstan parlament komandaları tutub.

    Qeyd edək ki, bu turnir ilk dəfə keçirilir. Yarışda 6 komanda mübarizə aparır.

    Azərbaycan komandası əvvəlcə Qırğızıstana 1:2 hesabı ilə məğlub olub, daha sonra Şimali Kiprə 3:0 hesabı ilə qalib gələrək qrup birincisi kimi finala yüksəlib.

    Азербайджан занял второе место в футбольном турнире ТЮРКПА
    Azerbaijan finishes second in interparliamentary football tournament in Türkiye

    19:11

    Azərbaycan Gürcüstandan gübrə tədarükünü 16 dəfə artırıb

    Vinisius Junior "Real"la yeni müqavilə imzalamağa yaxındır

    Tatarıstanda zavodda baş verən yanğında ölənlərin sayı 11-ə çatıb

    İran ABŞ-nin atəşkəs təklifi ilə razılaşmayıb və yekun sülh tələb edib

    İsrail Tehranın üç hava limanına zərbələr endirib

    Maka Boçorişvili: Gürcüstan Azərbaycanla tərəfdaşlığın daha da gücləndirilməsinə ümid edir

    Tbilisidə Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə lanç verilib

    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində YAP ərazi ilk partiya təşkilatına yeni sədr və sədr müavini seçilib

    TÜRKSOY-un Baş Katibi: "1926-cı ildə Bakıda keçirilən Türkoloji Qurultay türk dünyasının birliyi yolunda əhəmiyyətli mərhələ olub"

