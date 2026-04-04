Азербайджан занял второе место в футбольном турнире ТЮРКПА
- 04 апреля, 2026
- 14:09
Сборная Азербайджана заняла второе место на международном футбольном турнире парламентариев стран ТЮРКПА в Анталье, уступив в финале команде Турции со счетом 1:3.
Как сообщает Report, счет был открыт на 14-й минуте - отличился Фатих Шахин, затем на 26-й минуте преимущество увеличил Октай Чанак. В компенсированное время второго тайма третий гол забил министр молодежи и спорта Турции Осман Ашкын Бак.
В составе азербайджанской команды единственный гол на 49-й минуте забил Фарид Мамедгулузаде.
В ходе матча азербайджанский депутат Камран Байрамов получил травму и был вынужден покинуть поле.
Третьим призером турнира стала сборная Кыргызстана.
Турнир проводился впервые, в нем приняли участие команды шести стран.
Азербайджанская сборная на групповой стадии уступила Кыргызстану со счетом 1:2, затем обыграла Северный Кипр - 3:0 и вышла в финал с первого места в своей группе.