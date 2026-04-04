Азербайджан занял второе место в футбольном турнире ТЮРКПА

Сборная Азербайджана заняла второе место на международном футбольном турнире парламентариев стран ТЮРКПА в Анталье, уступив в финале команде Турции со счетом 1:3.

Как сообщает Report, счет был открыт на 14-й минуте - отличился Фатих Шахин, затем на 26-й минуте преимущество увеличил Октай Чанак. В компенсированное время второго тайма третий гол забил министр молодежи и спорта Турции Осман Ашкын Бак.

В составе азербайджанской команды единственный гол на 49-й минуте забил Фарид Мамедгулузаде.

В ходе матча азербайджанский депутат Камран Байрамов получил травму и был вынужден покинуть поле.

Третьим призером турнира стала сборная Кыргызстана.

Турнир проводился впервые, в нем приняли участие команды шести стран.

Азербайджанская сборная на групповой стадии уступила Кыргызстану со счетом 1:2, затем обыграла Северный Кипр - 3:0 и вышла в финал с первого места в своей группе.