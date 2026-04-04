    Азербайджан занял второе место в футбольном турнире ТЮРКПА

    • 04 апреля, 2026
    Азербайджан занял второе место в футбольном турнире ТЮРКПА

    Сборная Азербайджана заняла второе место на международном футбольном турнире парламентариев стран ТЮРКПА в Анталье, уступив в финале команде Турции со счетом 1:3.

    Как сообщает Report, счет был открыт на 14-й минуте - отличился Фатих Шахин, затем на 26-й минуте преимущество увеличил Октай Чанак. В компенсированное время второго тайма третий гол забил министр молодежи и спорта Турции Осман Ашкын Бак.

    В составе азербайджанской команды единственный гол на 49-й минуте забил Фарид Мамедгулузаде.

    В ходе матча азербайджанский депутат Камран Байрамов получил травму и был вынужден покинуть поле.

    Третьим призером турнира стала сборная Кыргызстана.

    Турнир проводился впервые, в нем приняли участие команды шести стран.

    Азербайджанская сборная на групповой стадии уступила Кыргызстану со счетом 1:2, затем обыграла Северный Кипр - 3:0 и вышла в финал с первого места в своей группе.

    Türkiyədə parlamentlərarası beynəlxalq futbol turnirində Azərbaycan ikinci olub
    Azerbaijan finishes second in interparliamentary football tournament in Türkiye

