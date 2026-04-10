Сахиба Гафарова поздравила команду Милли Меджлиса с успехом на футбольном турнире ТЮРКПА
Футбол
- 10 апреля, 2026
- 14:24
Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова поздравила футбольную команду парламента с успешным выступлением на международном турнире ТюркПА в Турции.
Как сообщает Report, об этом она заявила в ходе сегодняшнего пленарного заседания.
Команда Милли Меджлиса заняла второе место на турнире в Анталье. В ее состав входили 10 депутатов и 7 сотрудников аппарата.
Отметим, что в турнире участвовали 6 команд. Проиграв Кыргызстану (1:2), а затем победив Северный Кипр (3:0), азербайджанская команда вышла в финал, где уступила парламентариям Турции (1:3).
