Сахиба Гафарова поздравила команду Милли Меджлиса с успехом на футбольном турнире ТЮРКПА

Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова поздравила футбольную команду парламента с успешным выступлением на международном турнире ТюркПА в Турции.

Как сообщает Report, об этом она заявила в ходе сегодняшнего пленарного заседания.

Команда Милли Меджлиса заняла второе место на турнире в Анталье. В ее состав входили 10 депутатов и 7 сотрудников аппарата.

Отметим, что в турнире участвовали 6 команд. Проиграв Кыргызстану (1:2), а затем победив Северный Кипр (3:0), азербайджанская команда вышла в финал, где уступила парламентариям Турции (1:3).