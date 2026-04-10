"Kəpəz"in futbolçusu Məqsəd İsayev İstanbulda əməliyyat edilib
Futbol
- 10 aprel, 2026
- 13:44
"Kəpəz"in futbolçusu Məqsəd İsayev əməliyyat olunub.
Bu barədə "Report"a Gəncə təmsilçisindən məlumat verilib.
Müdafiəçi Türkiyənin İstanbul şəhərində əməliyyat edilib.
Onun çarpaz bağlarında aparılan cərrahi müdaxilə uğurla başa çatıb.
13:53
Foto
Anar Quliyev İnşaatçılar Günü münasibətilə bu peşənin sahiblərinə təbrik ünvanlayıbİnfrastruktur
13:52
Azərbaycan-Türkiyə-Şimali Kipr parlamentlərarası dostluq qrupunun sədrləri Bakıda Zəfər Tağını ziyarət ediblərXarici siyasət
13:52
Sahibə Qafarova Milli Məclisin komandasını TÜRKPA futbol turnirində uğurlu iştirakla bağlı təbrik edibFutbol
13:44
"Kəpəz"in futbolçusu Məqsəd İsayev İstanbulda əməliyyat edilibFutbol
13:41
Yeddi azərbaycanlı idmançı Türkiyədə beynəlxalq reqatada mübarizə aparacaqFərdi
13:36
Con Hili: ABŞ tamamilə NATO-ya bağlıdırDigər ölkələr
13:35
Foto
Biləsuvarda əmək yarmarkası keçirilibSosial müdafiə
13:34
Maks Ferstappen karyerasını "Red Bull"da davam etdirmək qərarına gəlibFormula 1
13:33
Foto
Video