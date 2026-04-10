Sumqayıtda geyim mağazasının fəaliyyəti dayandırılıb
Hadisə
- 10 aprel, 2026
- 13:33
Sumqayıtda geyim mağazasının fəaliyyəti dayandırılıb.
Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti tərəfindən Sumqayıt şəhəri, 43-cü məhəllə ünvanında yerləşən "Tinderyol Baku" geyim mağazasında keçirilən yoxlama zamanı yanğın təhlükəsizliyi sahəsində bir sıra nöqsanlar aşkar edilib.
Yanğın təhlükəsizliyi norma və qaydalarının tələblərinin kobud pozulması faktları aşkar edilmiş mağazanın fəaliyyətinin dayandırılması barədə qərar qəbul olunub və sənədin bir nüsxəsi obyektin nümayəndəsinə təqdim edilib.
Son xəbərlər
13:53
Foto
Anar Quliyev İnşaatçılar Günü münasibətilə bu peşənin sahiblərinə təbrik ünvanlayıbİnfrastruktur
13:52
Azərbaycan-Türkiyə-Şimali Kipr parlamentlərarası dostluq qrupunun sədrləri Bakıda Zəfər Tağını ziyarət ediblərXarici siyasət
13:52
Sahibə Qafarova Milli Məclisin komandasını TÜRKPA futbol turnirində uğurlu iştirakla bağlı təbrik edibFutbol
13:44
"Kəpəz"in futbolçusu Məqsəd İsayev İstanbulda əməliyyat edilibFutbol
13:41
Yeddi azərbaycanlı idmançı Türkiyədə beynəlxalq reqatada mübarizə aparacaqFərdi
13:36
Con Hili: ABŞ tamamilə NATO-ya bağlıdırDigər ölkələr
13:35
Foto
Biləsuvarda əmək yarmarkası keçirilibSosial müdafiə
13:34
Maks Ferstappen karyerasını "Red Bull"da davam etdirmək qərarına gəlibFormula 1
13:33
Foto
Video