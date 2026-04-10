Yeddi azərbaycanlı idmançı Türkiyədə beynəlxalq reqatada mübarizə aparacaq
Fərdi
- 10 aprel, 2026
- 13:41
Azərbaycanın kayak və kanoe üzrə gənclərdən ibarət milli komandaları Türkiyənin Adana şəhərində keçiriləcək "Bahar Kuboku" beynəlxalq reqatasında iştirak edəcəklər.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyasından məlumat verilib.
Ölkənin yeddi idmançısı sözügedən yarışda mübarizə aparacaq.
Elmir Tarverdiyev, Mustafa Vəlizadə, Qiyas Əhmədov, Tengiz Qaqnidze kayak qayığında, Hüseyn Səmədli, Vaqif Mustafazadə, Fəxri Sadıqlı isə kanoe növündə mükafatçılar sırasına düşməyə çalışacaqlar.
13:53
Foto
Anar Quliyev İnşaatçılar Günü münasibətilə bu peşənin sahiblərinə təbrik ünvanlayıbİnfrastruktur
13:52
Azərbaycan-Türkiyə-Şimali Kipr parlamentlərarası dostluq qrupunun sədrləri Bakıda Zəfər Tağını ziyarət ediblərXarici siyasət
13:52
Sahibə Qafarova Milli Məclisin komandasını TÜRKPA futbol turnirində uğurlu iştirakla bağlı təbrik edibFutbol
13:44
"Kəpəz"in futbolçusu Məqsəd İsayev İstanbulda əməliyyat edilibFutbol
13:41
Yeddi azərbaycanlı idmançı Türkiyədə beynəlxalq reqatada mübarizə aparacaqFərdi
13:36
Con Hili: ABŞ tamamilə NATO-ya bağlıdırDigər ölkələr
13:35
Foto
Biləsuvarda əmək yarmarkası keçirilibSosial müdafiə
13:34
Maks Ferstappen karyerasını "Red Bull"da davam etdirmək qərarına gəlibFormula 1
13:33
Foto
Video