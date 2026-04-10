    Azərbaycan-Türkiyə-Şimali Kipr parlamentlərarası dostluq qrupunun sədrləri Bakıda Zəfər Tağını ziyarət ediblər

    Xarici siyasət
    • 10 aprel, 2026
    • 13:52
    Azərbaycan-Türkiyə-Şimali Kipr parlamentlərarası dostluq qrupunun sədrləri və üzvləri Zəfər Tağını ziyarət ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Böyük Millət Məclisi - Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Şamil Ayrım "X" hesabında paylaşım edib.

    "Bu abidə Qarabağda qazanılan böyük qələbəni, əziz şəhidlərimizin fədakarlığını və millətimizin sarsılmaz iradəsini simvolizə edir.Şəhidlərimizi mərhəmət və minnətdarlıqla xatırlayır, qardaş Azərbaycan xalqının ədalətli mübarizəsini bir daha hörmətlə qarşılayırıq", - deyə o əlavə edib.

    Nümayəndə heyəti həmçinin Fəxri xiyabanda Ümummilli Lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib.

    Türkiyə Şimali Kipr
    Парламентарии Турции и Северного Кипра посетили Парк Победы
    Chairs of Azerbaijan‑Türkiye‑Northern Cyprus Friendship Group visit Victory Arch in Baku

    Son xəbərlər

    15:30

    Müəllimlərin iş yerinin dəyişdirilməsi müsabiqəsi başlayır

    Elm və təhsil
    15:23

    İran Milli Bankının Bakı filialının mənfəəti 13 % azalıb

    Maliyyə
    15:20

    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin uzunmüddətli öhdəliklərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)

    Maliyyə
    15:12

    Mirzoyan: TRIPP layihəsinin tikintisi üçün Ermənistana üçüncü ölkənin dəstəyi zəruridir

    Region
    15:12

    MİDA-nın bir qrup əməkdaşı "Tərəqqi" medalı ilə təltif edilib

    Daxili siyasət
    15:09

    İsrail Qəzzada "Kətibət əl-Mücahidin" qruplaşmasının üzvünü öldürüb

    Digər ölkələr
    15:02
    Foto

    Kamran Əliyev Bakının Nizami rayonunda vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    15:02

    Azərbaycan əsas tədarük bazarından qurudulmuş üzüm tədarükünü kəskin artırıb

    Biznes
    15:00
    Foto

    İslam Sivilizasiyası Mərkəzi ilə Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu əməkdaşlıq memorandumu imzalayıblar

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti