Azərbaycan-Türkiyə-Şimali Kipr parlamentlərarası dostluq qrupunun sədrləri Bakıda Zəfər Tağını ziyarət ediblər
- 10 aprel, 2026
- 13:52
Azərbaycan-Türkiyə-Şimali Kipr parlamentlərarası dostluq qrupunun sədrləri və üzvləri Zəfər Tağını ziyarət ediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Böyük Millət Məclisi - Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Şamil Ayrım "X" hesabında paylaşım edib.
"Bu abidə Qarabağda qazanılan böyük qələbəni, əziz şəhidlərimizin fədakarlığını və millətimizin sarsılmaz iradəsini simvolizə edir.Şəhidlərimizi mərhəmət və minnətdarlıqla xatırlayır, qardaş Azərbaycan xalqının ədalətli mübarizəsini bir daha hörmətlə qarşılayırıq", - deyə o əlavə edib.
Nümayəndə heyəti həmçinin Fəxri xiyabanda Ümummilli Lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib.
🩸Bakü— ŞAMİL AYRIM 🇹🇷 (@samilayrim) April 10, 2026
Azerbaycan–Türkiye–KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanları ve değerli üyeleriyle birlikte, üçüncü toplantı vesilesiyle bulunduğumuz Bakü’de, can Azerbaycan’ın İkinci Karabağ Zaferi anısına inşa ettiği Zafer Anıtı’nı ziyaret ettik.
Bu anlamlı eser; Karabağ’da… pic.twitter.com/Kt8OPwD04D
🩸 Bakü— ŞAMİL AYRIM 🇹🇷 (@samilayrim) April 10, 2026
Azerbaycan–Türkiye–KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanları ve değerli üyeleriyle birlikte, üçüncü toplantı vesilesiyle bulunduğumuz Bakü’de, can Azerbaycan’ın Umum Millî Lideri merhum Haydar Aliyev’in Fahri Hiyaban’daki kabrini ziyaret ettik.
Aziz hatırası… pic.twitter.com/P2qifkoQ9Q