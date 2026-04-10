Парламентарии Турции и Северного Кипра посетили Парк Победы
- 10 апреля, 2026
- 14:38
Делегация межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Турция-Северный Кипр посетила Парк Победы в Баку.
Как сообщает Report, об этом написал в соцсети X глава депутат парламента Турции Шамиль Айрым.
Айрым отметил, что парк построен в память о победе и шехидах Отечественной войны, символизирует стойкость народа Азербайджана.
"Этот монумент символизирует великую победу, одержанную в Карабахе, самоотверженность шехидов и несокрушимую волю народа. Мы с благодарностью поминаем наших шехидов и вновь с уважением приветствуем справедливую борьбу братского азербайджанского народа", - отметил Айрым.
Делегация также посетила Аллею почетного захоронения, где почтила память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
🩸Bakü— ŞAMİL AYRIM 🇹🇷 (@samilayrim) April 10, 2026
Azerbaycan–Türkiye–KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanları ve değerli üyeleriyle birlikte, üçüncü toplantı vesilesiyle bulunduğumuz Bakü’de, can Azerbaycan’ın İkinci Karabağ Zaferi anısına inşa ettiği Zafer Anıtı’nı ziyaret ettik.
Bu anlamlı eser; Karabağ'da…