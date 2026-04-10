    Парламентарии Турции и Северного Кипра посетили Парк Победы

    Внешняя политика
    • 10 апреля, 2026
    • 14:38
    Парламентарии Турции и Северного Кипра посетили Парк Победы

    Делегация межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Турция-Северный Кипр посетила Парк Победы в Баку.

    Как сообщает Report, об этом написал в соцсети X глава депутат парламента Турции Шамиль Айрым.

    Айрым отметил, что парк построен в память о победе и шехидах Отечественной войны, символизирует стойкость народа Азербайджана.

    "Этот монумент символизирует великую победу, одержанную в Карабахе, самоотверженность шехидов и несокрушимую волю народа. Мы с благодарностью поминаем наших шехидов и вновь с уважением приветствуем справедливую борьбу братского азербайджанского народа", - отметил Айрым.

    Делегация также посетила Аллею почетного захоронения, где почтила память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

    Шамиль Айрым Парк победы Турция Северный Кипр
    Azərbaycan-Türkiyə-Şimali Kipr parlamentlərarası dostluq qrupunun sədrləri Bakıda Zəfər Tağını ziyarət ediblər
    Chairs of Azerbaijan‑Türkiye‑Northern Cyprus Friendship Group visit Victory Arch in Baku

    Последние новости

    15:31

    Стармер назвал конфликт на Ближнем Востоке определяющим для будущего Британии

    Другие
    15:29
    Фото

    Премьер-министр Литвы ознакомилась с Ичеришехер

    Kультурная политика
    15:23

    Президент Ильхам Алиев наградил сотрудников MİDA медалью "Терегги"

    Внутренняя политика
    15:20

    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему долгосрочных обязательств (01.01.2026)

    Финансы
    15:19

    Япония вводит штраф в $64 тыс. за создание ГМО-детей

    Другие страны
    15:01

    СМИ: Макрон уговаривает Трампа посетить саммит G7 и ужин в Версале

    Другие страны
    15:00

    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему обязательств (01.01.2026)

    Финансы
    14:56

    Мирзоян: На этапе строительства TRIPP Армении потребуется помощь третьей страны

    В регионе
    14:49

    Совет ЕС одобрил выделение оборонного финансирования Чехии и Франции по программе SAFE

    Другие страны
    Лента новостей