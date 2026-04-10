    Maks Ferstappen karyerasını "Red Bull"da davam etdirmək qərarına gəlib

    • 10 aprel, 2026
    "Red Bull"un pilotu, dördqat "Formula 1" çempionu Maks Ferstappen hazırkı komandası ilə bağlı qərarını verib.

    "Report" "Daily Mail"ə istinadən xəbər verir ki, 28 yaşlı niderlandlı sürücü 2026 mövsümünün sonuna qədər "Red Bull"da qalmağı planlaşdırır.

    Ferstappen karyerası boyunca böyük uğurlar qazandığı komandasına sadiq qalmaq niyyətindədir. Onun karyerasına fasilə verməyi düşünmədiyi və ən azı daha iki mövsüm komandada çıxışını davam etdirəcəyi bildirilib.

    Qeyd edək ki, Maks Ferstappen bütün "Formula 1" karyerasını "Red Bull"un komandalarında keçirib.

