Трамп заявил, что США работают над скорым завершением конфликта между РФ и Украиной
- 22 сентября, 2026
- 19:28
Вашингтон продолжает работать над завершением российско-украинского конфликта и поддерживать контакты с лидерами обеих сторон.
Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп заявил на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Мы очень тесно работаем с лидерами обеих сторон", - сказал он, добавив, что работа ведется "быстрее, чем люди это осознают".
Трамп отметил, что каждый месяц в результате конфликта погибают около 25 тыс. молодых людей.
Он также сообщил, что недавно подписал принятый Конгрессом законопроект по санкциям против России, который, по его словам, расширяет его полномочия в сфере введения дополнительных ограничений.
Трамп заявил, что воспользуется этими полномочиями при необходимости и закон направлен на ужесточение антироссийских рестрикций.
Касаясь ситуации вокруг Ирана, Трамп заявил, что США и Иран "определенно" заключат сделку.
"Это будет сделано быстро. С тех пор как мы в последний раз собирались здесь год назад, многое произошло", - сказал президент США.