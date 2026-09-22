Трамп заявил, что США работают над скорым завершением конфликта между РФ и Украиной

Вашингтон продолжает работать над завершением российско-украинского конфликта и поддерживать контакты с лидерами обеих сторон.

Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп заявил на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мы очень тесно работаем с лидерами обеих сторон", - сказал он, добавив, что работа ведется "быстрее, чем люди это осознают".

Трамп отметил, что каждый месяц в результате конфликта погибают около 25 тыс. молодых людей.

Он также сообщил, что недавно подписал принятый Конгрессом законопроект по санкциям против России, который, по его словам, расширяет его полномочия в сфере введения дополнительных ограничений.

Трамп заявил, что воспользуется этими полномочиями при необходимости и закон направлен на ужесточение антироссийских рестрикций.

Касаясь ситуации вокруг Ирана, Трамп заявил, что США и Иран "определенно" заключат сделку.

"Это будет сделано быстро. С тех пор как мы в последний раз собирались здесь год назад, многое произошло", - сказал президент США.