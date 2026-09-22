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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Трамп заявил, что США работают над скорым завершением конфликта между РФ и Украиной

    Другие страны
    • 22 сентября, 2026
    • 19:28
    Трамп заявил, что США работают над скорым завершением конфликта между РФ и Украиной

    Вашингтон продолжает работать над завершением российско-украинского конфликта и поддерживать контакты с лидерами обеих сторон.

    Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп заявил на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    "Мы очень тесно работаем с лидерами обеих сторон", - сказал он, добавив, что работа ведется "быстрее, чем люди это осознают".

    Трамп отметил, что каждый месяц в результате конфликта погибают около 25 тыс. молодых людей.

    Он также сообщил, что недавно подписал принятый Конгрессом законопроект по санкциям против России, который, по его словам, расширяет его полномочия в сфере введения дополнительных ограничений.

    Трамп заявил, что воспользуется этими полномочиями при необходимости и закон направлен на ужесточение антироссийских рестрикций.

    Касаясь ситуации вокруг Ирана, Трамп заявил, что США и Иран "определенно" заключат сделку.

    "Это будет сделано быстро. С тех пор как мы в последний раз собирались здесь год назад, многое произошло", - сказал президент США.

    Дональд Трамп Генеральная Ассамблея ООН Российско-украинский конфликт
    ABŞ Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin yekunlaşması üzərində işləyir
    Trump says US continues efforts to end Russia-Ukraine conflict

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