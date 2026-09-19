Трамп подписал законопроект Грэма об антироссийских санкциях - ОБНОВЛЕНО

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект об санкциях против России, инициированный Линдси Грэмом.

Как сообщает Report, документ под названием "Закон Линдси О. Грэма о санкциях против России и Ирана 2026 года" размещен на сайте Белого дома.

Закон позволяет расширять санкции против российских чиновников, банков, энергетических и оборонных компаний, а также вводит пошлины до 100% на товары из стран - крупнейших покупателей российских нефти и газа, прежде всего Китая и Индии.

Кроме этого законом предусматривается введение пошлин до 500% непосредственно на российский импорт, а также продление на 5 лет санкций против энергетического и оружейного секторов Ирана.

Изначально документ разрабатывал сенатор Линдси Грэм, который умер в июле этого года.

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Президент США Дональд Трамп в ночь на субботу по бакинскому времени подпишет закон об антироссийских санкциях, инициированный покойным сенатором Линдси Грэмом.

Как передает Report, об этом в соцсети сообщила корреспондентка издания The Hill Джулия Манчестер.

"Президент Трамп, как ожидается, подпишет сегодня законопроект о санкциях против России", - написала журналистка со ссылкой на Белый дом.

В рабочем графике американского лидера указано, что он в 00:30 субботы по бакинскому времени будет подписывать документы, но не указано, какие именно.

Законопроект позволяет президенту США вводить прямые санкции против российских чиновников, банков и "теневого флота". Кроме того, США смогут вводить 100-процентные пошлины в отношении ключевых покупателей российских энергоресурсов.