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    Трамп подписал законопроект Грэма об антироссийских санкциях - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    • 19 сентября, 2026
    • 02:10
    Трамп подписал законопроект Грэма об антироссийских санкциях - ОБНОВЛЕНО

    Президент США Дональд Трамп подписал законопроект об санкциях против России, инициированный Линдси Грэмом.

    Как сообщает Report, документ под названием "Закон Линдси О. Грэма о санкциях против России и Ирана 2026 года" размещен на сайте Белого дома.

    Закон позволяет расширять санкции против российских чиновников, банков, энергетических и оборонных компаний, а также вводит пошлины до 100% на товары из стран - крупнейших покупателей российских нефти и газа, прежде всего Китая и Индии.

    Кроме этого законом предусматривается введение пошлин до 500% непосредственно на российский импорт, а также продление на 5 лет санкций против энергетического и оружейного секторов Ирана.

    Изначально документ разрабатывал сенатор Линдси Грэм, который умер в июле этого года.

    Президент США Дональд Трамп в ночь на субботу по бакинскому времени подпишет закон об антироссийских санкциях, инициированный покойным сенатором Линдси Грэмом.

    Как передает Report, об этом в соцсети сообщила корреспондентка издания The Hill Джулия Манчестер.

    "Президент Трамп, как ожидается, подпишет сегодня законопроект о санкциях против России", - написала журналистка со ссылкой на Белый дом.

    В рабочем графике американского лидера указано, что он в 00:30 субботы по бакинскому времени будет подписывать документы, но не указано, какие именно.

    Законопроект позволяет президенту США вводить прямые санкции против российских чиновников, банков и "теневого флота". Кроме того, США смогут вводить 100-процентные пошлины в отношении ключевых покупателей российских энергоресурсов.

    Дональд Трамп Антироссийские санкции
    ABŞ Prezidenti Rusiyaya qarşı sanksiyalar haqqında qanunu imzalayıb - YENİLƏNİB
    The Hill: Trump to sign bill on anti-Russia sanctions overnight Friday to Saturday

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