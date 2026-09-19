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    ABŞ Prezidenti Rusiyaya qarşı sanksiyalar haqqında qanunu imzalayıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    • 19 sentyabr, 2026
    • 02:11
    ABŞ Prezidenti Rusiyaya qarşı sanksiyalar haqqında qanunu imzalayıb - YENİLƏNİB

    ABŞ administrasiyasının rəhbəri Donald Tramp Konqres tərəfindən qəbul edilmiş və Rusiyaya qarşı sanksiyaların sərtləşdirilməsini nəzərdə tutan qanun layihəsini imzalayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evin saytında yerləşdirilən bəyanatda bildirilib.

    Bəyanatdan məlum olduğu kimi, ABŞ lideri sentyabrın 18-də "Rusiyaya qarşı sanksiyaların, rüsumların və qadağaların tətbiqini və genişləndirilməsini, həmçinin İrana qarşı qüvvədə olan sanksiyaların müddətinin uzadılmasını nəzərdə tutan" layihəni təsdiq edib.

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Rusiyaya qarşı sanksiyaları nəzərdə tutan, mərhum senator Lindsi Qremin təşəbbüsü ilə hazırlanmış qanunu imzalayacaq.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "The Hill" nəşrinin müxbiri Culiya Mançester sosial şəbəkədə məlumat verib.

    "Prezident Trampın bu gün Rusiyaya qarşı sanksiyalar haqqında qanun layihəsini imzalaması gözlənilir",- deyə jurnalist Ağ Evə istinadən yazıb.

    ABŞ liderinin iş qrafikində onun şənbə günü Bakı vaxtı ilə saat 00:30-da sənədləri imzalayacağı qeyd olunub, lakin hansı sənədlərin imzalanacağı dəqiqləşdirilməyib.

    Qanun layihəsi ABŞ prezidentinə Rusiya rəsmilərinə, banklarına və "kölgə donanmasına" qarşı birbaşa sanksiyalar tətbiq etmək imkanı verir. Bundan əlavə, ABŞ Rusiyanın enerji resurslarının əsas alıcılarına qarşı 100 faizlik gömrük rüsumları tətbiq edə biləcək.

    Donald Tramp Rusiyaya qarşı sanksiyalar
    Трамп подписал законопроект Грэма об антироссийских санкциях - ОБНОВЛЕНО
    The Hill: Trump to sign bill on anti-Russia sanctions overnight Friday to Saturday

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