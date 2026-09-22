İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    ABŞ Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin yekunlaşması üzərində işləyir

    Digər ölkələr
    • 22 sentyabr, 2026
    • 19:40
    ABŞ Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin yekunlaşması üzərində işləyir

    Vaşinqton Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin başa çatdırılması üzərində işləməyə və hər iki tərəfin liderləri ilə əlaqə saxlamağa davam edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasında bildirib.

    "Biz hər iki tərəfin liderləri ilə çox sıx işləyirik", - o deyib və əlavə edib ki, işlər insanların fərqində olduğundan daha sürətli gedir.

    Tramp qeyd edib ki, hər ay münaqişə nəticəsində təxminən 25 min gənc həlak olur.

    O həmçinin bildirib ki, bu yaxınlarda Konqres tərəfindən qəbul edilmiş Rusiyaya qarşı sanksiyalarla bağlı qanun layihəsini imzalayıb və bu qanun əlavə məhdudiyyətlərin tətbiqi sahəsində onun səlahiyyətlərini genişləndirir.

    Tramp bildirib ki, zərurət olduqda bu səlahiyyətlərdən istifadə edəcək və qanun Rusiyaya qarşı məhdudiyyətlərin sərtləşdirilməsinə yönəlib.

    Donald Tramp Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Ukrayna-Rusiya sülh prosesi
    Трамп заявил, что США работают над скорым завершением конфликта между РФ и Украиной

    Son xəbərlər

    20:40

    Tramp, Frederiksen və Nilsen Qrenlandiya üzrə saziş imzalayıblar

    Digər ölkələr
    20:32

    İran aviaşirkətlərinin Azərbaycana uçuşları dayandırılıb - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    20:31

    Türkiyə Prezidenti Ermənistanla münasibətlərin normallaşması barədə danışıb

    Region
    20:28

    Ərdoğan: Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesini dəstəkləyirik

    Region
    20:26

    Avstriya XİN-də Azərbaycanla tərəfdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    20:25

    Azərbaycan Bolqarıstana neft satışını 4.5 dəfədən çox artırıb

    Energetika
    20:12

    BMT üzvləri Şimali Kipri tanımağa dəvət edilib

    Region
    19:56

    Ərdoğan: Fələstin Prezidenti iki ildir ki, Baş Assambleyanın iclasında iştirak edə bilmir

    Region
    19:54

    Aİ-nin daimi nümayəndələri Rusiyaya qarşı sanksiyaların 3 il uzadılması barədə razılığa gəliblər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti