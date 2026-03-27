Трамп заявил, что США не будут бить по энергообъектам Ирана еще 10 дней

Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился приостановить еще на 10 дней удары по энергетическим объектам Ирана.

Как передает Report, об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

"По запросу иранского правительства <...> я приостанавливаю период уничтожения энергетических объектов [Ирана] на 10 дней до понедельника, 6 апреля 2026 года, 20:00 по восточному (7 апреля 04:00 по бакинскому - ред.) времени. Переговоры продолжаются и, несмотря на ошибочные заявления об обратном со стороны лживых СМИ и других, они идут очень хорошо", - отметил Трамп.

Президент США 23 марта заявил, что поручил военным отложить удары по энергоинфраструктуре Ирана на пять дней. Еще тогда глава Белого дома сообщал, что Вашингтон и Тегеран провели "очень хорошие и продуктивные переговоры" о прекращении боевых действий.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Позднее стало известно, что США направили властям Ирана план из 15 пунктов по прекращению ближневосточного конфликта.