Трамп заявил, что ХАМАС пообещал ему сложить оружие
Другие страны
- 14 октября, 2025
- 23:12
Президент США Дональд Трамп заявил, что если палестинское движение ХАМАС откажется добровольно сложить оружие, то его разоружат силой.
Как сообщает Report, об этом он сказал во время встречи с аргентинским коллегой Хавьером Милеем в Белом доме.
"Они сказали, что разоружатся. Если этого не произойдет - мы разоружим их. Я не обязан объяснять как, но они знают, что я не шучу", - пригрозил американский лидер.
Ранее Трамп заявил о начале реализации второго этапа мирного соглашения по Газе, одним из условий которого является разоружение ХАМАС. Телеканал Al Arabiya сообщал со ссылкой на представителей движения, что они считают этот вопрос "сложным и запутанным".
Последние новости
23:24
Трамп пригрозил Испании пошлинами за отказ повысить военные расходыДругие страны
23:12
Трамп заявил, что ХАМАС пообещал ему сложить оружиеДругие страны
22:54
Видео
В жилом доме в поселке Зых произошел пожарПроисшествия
22:46
Рамиз Мехтиев помещен под домашний арестПроисшествия
22:31
Сборная ЮАР по футболу вышла на ЧМ-2026Футбол
22:16
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4В регионе
22:04
Фото
Видео
Забастовка транспортников в Брюсселе переросла в беспорядкиДругие страны
21:56
Самолет, выполнявший рейс Манчестер–Сингапур, совершил вынужденную посадку в БакуИнфраструктура
21:55