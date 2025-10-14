Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Трамп заявил, что ХАМАС пообещал ему сложить оружие

    Другие страны
    • 14 октября, 2025
    • 23:12
    Трамп заявил, что ХАМАС пообещал ему сложить оружие

    Президент США Дональд Трамп заявил, что если палестинское движение ХАМАС откажется добровольно сложить оружие, то его разоружат силой.

    Как сообщает Report, об этом он сказал во время встречи с аргентинским коллегой Хавьером Милеем в Белом доме.

    "Они сказали, что разоружатся. Если этого не произойдет - мы разоружим их. Я не обязан объяснять как, но они знают, что я не шучу", - пригрозил американский лидер.

    Ранее Трамп заявил о начале реализации второго этапа мирного соглашения по Газе, одним из условий которого является разоружение ХАМАС. Телеканал Al Arabiya сообщал со ссылкой на представителей движения, что они считают этот вопрос "сложным и запутанным".

    ХАМАС разоружение Дональд Трамп мирный план по Газе
    Tramp HƏMAS-ın zorla silahsızlaşdırılmasını istisna etməyib

    Лента новостей