Трамп заявил о начале реализации второго этапа мирного плана по Газе

Президент США Дональд Трамп заявил о начале реализации второго этапа мирного плана по урегулированию в секторе Газа.

Как передает Report, соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.

По словам американского лидера, все 20 заложников освобождены, но пока не возвращены тела всех погибших.

"Второй этап начинается сейчас же", - заявил Трамп.