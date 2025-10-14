Трамп заявил о начале реализации второго этапа мирного плана по Газе
- 14 октября, 2025
- 21:23
Президент США Дональд Трамп заявил о начале реализации второго этапа мирного плана по урегулированию в секторе Газа.
Как передает Report, соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.
По словам американского лидера, все 20 заложников освобождены, но пока не возвращены тела всех погибших.
"Второй этап начинается сейчас же", - заявил Трамп.
