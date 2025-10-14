Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    • 14 октября, 2025
    • 21:23
    Трамп заявил о начале реализации второго этапа мирного плана по Газе

    Президент США Дональд Трамп заявил о начале реализации второго этапа мирного плана по урегулированию в секторе Газа.

    Как передает Report, соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.

    По словам американского лидера, все 20 заложников освобождены, но пока не возвращены тела всех погибших.

    "Второй этап начинается сейчас же", - заявил Трамп.

