    Tramp Qəzzada sülh planının ikinci mərhələsinin başladığını elan edib

    Digər ölkələr
    • 14 oktyabr, 2025
    • 21:16
    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Qəzzada sülh planının ikinci mərhələsinin başladığını elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, ABŞ lideri bu barədə "Truth Social" sosial şəbəkəsində paylaşım edib.

    "İyirmi girovun hamısı geri dönüb və özlərini yaxşi hiss edirlər. Böyük bir yük götürülüb, lakin iş başa çatmayıb. Ölülər vəd edildiyi kimi, geri qaytarılmayıb! İkinci faza elə indi başlayır!" - Tramp qeyd edib.

    Donald Tramp Qəzza Sülh planı
    Трамп заявил о начале реализации второго этапа мирного плана по Газе

