Tramp Qəzzada sülh planının ikinci mərhələsinin başladığını elan edib
Digər ölkələr
- 14 oktyabr, 2025
- 21:16
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Qəzzada sülh planının ikinci mərhələsinin başladığını elan edib.
"Report" xəbər verir ki, ABŞ lideri bu barədə "Truth Social" sosial şəbəkəsində paylaşım edib.
"İyirmi girovun hamısı geri dönüb və özlərini yaxşi hiss edirlər. Böyük bir yük götürülüb, lakin iş başa çatmayıb. Ölülər vəd edildiyi kimi, geri qaytarılmayıb! İkinci faza elə indi başlayır!" - Tramp qeyd edib.
Son xəbərlər
21:28
Rəşad Eyyubov: "Azərbaycan millisi Şotlandiya ilə matçda 2 xal itirdi"Futbol
21:16
Tramp Qəzzada sülh planının ikinci mərhələsinin başladığını elan edibDigər ölkələr
21:15
Banqladeşdə yanğında ölənlərin sayı 16-ya çatıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
21:02
KİV: HƏMAS bu gün daha bir neçə girovun meyitini qaytara bilərDigər ölkələr
20:59
Foto
Azərbaycanın U-21 millisi Şotlandiya ilə məhsuldar heç-heçə edibFutbol
20:55
Foto
Ruben Vardanyanın məhkəməsində ifadələr dinlənilibDaxili siyasət
20:50
Tovuzda qatarın qarşısına qəfil insan çıxması faciə ilə nəticələnibHadisə
20:41
Foto
Cüdo üzrə Bakı şəhər birinciliyində ikinci günün qalibləri bəlli olubFərdi
20:17
Foto