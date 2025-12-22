İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Naftalan neftinin norma və qaydalara görə istifadəsi ilə bağlı yoxlama keçiriləcək

    Sağlamlıq
    • 22 dekabr, 2025
    • 12:19
    Naftalan neftinin norma və qaydalara görə istifadəsi ilə bağlı yoxlama keçiriləcək

    Naftalan neftinin sanitariya norma və qaydalarına, gigiyena normativlərinə uyğun istifadəsinə tibbi nəzarət həyata keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Nazirlər Kabinetinin təsdiqlədiyi 2026-2029-cu illər üçün Naftalan neftinin və ondan hazırlanan preparatların müalicəvi təsirinin beynəlxalq miqyasda tanıdılmasını təmin etmək məqsədilə yeni tibbi araşdırmalar aparılmasına və sözügedən məhsullardan tibbi məqsədlər üçün daha geniş istifadə olunmasına dair Tədbirlər Proqramında əksini tapıb.

    Proqrama əsasən, sözügedən yoxlamaları Səhiyyə Nazirliyi və Dövlət Turizm Agentliyi həyata keçirəcək.

    Yoxlamaların aparılması zamanı Naftalan neftinin mövcud olan dövlət standartlarına uyğunluğunun və sanitariya norma və qaydalarına əməl edilməsinin yoxlanılması nəticəsində aşkar olunan qüsurların aradan qaldırılması məqsədilə tədbirlər görüləcək.

    Naftalan nefti Nazirlər Kabineti Tədbirlər Proqramı Səhiyyə Nazirliyi Dövlət Turizm Agentliyi

    Son xəbərlər

    13:19

    Olimpiya çempionunun həbsxanadan yazdığı məktub satışa çıxarılıb

    Futbol
    13:18

    İlham Əliyev: Azad olunan ərazilərdə 12 şəhər üzrə planlaşdırma sənədləri hazırlanıb

    Daxili siyasət
    13:17

    Türkiyədə məktəbli odlu silahla direktora xəsarət yetirib

    Region
    13:17
    Foto

    Növbəti köç Ağdərənin Həsənriz kəndinə çatıb – YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:14

    Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailələrə 200 manat məbləğində birdəfəlik maddi yardım veriləcək

    Daxili siyasət
    13:13
    Foto

    Azərbaycan–Çin turizm əməkdaşlığının yeni mərhələsi müzakirə olunub

    Turizm
    13:12

    Azərbaycanda 2026-cı il "Şəhərsalma və Memarlıq İli" elan edilib

    Daxili siyasət
    13:11

    "İçərişəhər" metro stansiyasında dönmə kamerasının inşasına start verilib

    İnfrastruktur
    13:10

    Kamboca Tailand ərazisini reaktiv raket sistemləri ilə atəşə tutub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti