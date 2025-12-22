KİV: Ukrayna Prezidenti Ofisinin rəhbərinin müşaviri vəzifəsindən azad edilib
Digər ölkələr
- 22 dekabr, 2025
- 12:25
Ukraynanın keçmiş xalq deputatı, hazırda "Ukrzaliznıtsya" dövlət şirkətinin Müşahidə Şurasının üzvü Sergey Leşenko Prezident Ofisinin rəhbərinin müşaviri vəzifəsindən azad edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Ukrainskix Novin" nəşri məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, Prezident Ofisinin rəhbəri Andrey Yermakın istefasından sonra onun bütün müşavirləri və köməkçiləri də tutduqları vəzifələrdən azad ediliblər.
Son xəbərlər
13:19
Olimpiya çempionunun həbsxanadan yazdığı məktub satışa çıxarılıbFutbol
13:18
İlham Əliyev: Azad olunan ərazilərdə 12 şəhər üzrə planlaşdırma sənədləri hazırlanıbDaxili siyasət
13:17
Türkiyədə məktəbli odlu silahla direktora xəsarət yetiribRegion
13:17
Foto
Növbəti köç Ağdərənin Həsənriz kəndinə çatıb – YENİLƏNİBDaxili siyasət
13:14
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailələrə 200 manat məbləğində birdəfəlik maddi yardım veriləcəkDaxili siyasət
13:13
Foto
Azərbaycan–Çin turizm əməkdaşlığının yeni mərhələsi müzakirə olunubTurizm
13:12
Azərbaycanda 2026-cı il "Şəhərsalma və Memarlıq İli" elan edilibDaxili siyasət
13:11
"İçərişəhər" metro stansiyasında dönmə kamerasının inşasına start verilibİnfrastruktur
13:10