СМИ: Уволен советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко
- 22 декабря, 2025
- 12:12
Бывший народный депутат Украины, а ныне член наблюдательного совета госкомпании "Укрзализныця" Сергей Лещенко уволен с должности советника главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского.
Как передает Report, об этом сообщает издание "Українських Новин".
Отмечается, что увольнение связано с отставкой главы Офиса президента Андрея Ермака.
"Лица, которые находились на должностях помощников и советников (штатных и вне штата) главы Офиса президента, уволены с занимаемых должностей", - приводит издание заявление офиса.
Отметим, что 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил об отставке руководителя Офиса президента Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала.
