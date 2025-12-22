Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    СМИ: Уволен советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко

    Другие страны
    • 22 декабря, 2025
    • 12:12
    СМИ: Уволен советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко

    Бывший народный депутат Украины, а ныне член наблюдательного совета госкомпании "Укрзализныця" Сергей Лещенко уволен с должности советника главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского.

    Как передает Report, об этом сообщает издание "Українських Новин".

    Отмечается, что увольнение связано с отставкой главы Офиса президента Андрея Ермака.

    "Лица, которые находились на должностях помощников и советников (штатных и вне штата) главы Офиса президента, уволены с занимаемых должностей", - приводит издание заявление офиса.

    Отметим, что 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил об отставке руководителя Офиса президента Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала.

