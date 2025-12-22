СМИ: Уволен советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко

Бывший народный депутат Украины, а ныне член наблюдательного совета госкомпании "Укрзализныця" Сергей Лещенко уволен с должности советника главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Как передает Report, об этом сообщает издание "Українських Новин".

Отмечается, что увольнение связано с отставкой главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Лица, которые находились на должностях помощников и советников (штатных и вне штата) главы Офиса президента, уволены с занимаемых должностей", - приводит издание заявление офиса.

Отметим, что 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил об отставке руководителя Офиса президента Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала.