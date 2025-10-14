İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Tramp HƏMAS-ın zorla silahsızlaşdırılmasını istisna etməyib

    Digər ölkələr
    • 14 oktyabr, 2025
    • 23:02
    Tramp HƏMAS-ın zorla silahsızlaşdırılmasını istisna etməyib

    HƏMAS silahları könüllü şəkildə təhvil verməyəcəyi halda, hərəkatın tərk-silah edilməsi planlaşdırılır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ağ Evdə argentinalı həmkarı Xavyer Miley ilə görüşündə jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən bildirib.

    "Əgər silahları təhvil verməsələr, biz onları silahsızlaşdıracağıq", - deyə Amerika lideri bildirib.

    Tramp hərəkatın necə silahsızlaşdırılacağını dəqiqləşdirməkdən imtina edib. "Bunu sizə izah etməyə borclu deyiləm. Onlar bilirlər ki, biz oyun oynamırıq", - deyə o qeyd edib.

    Donald Tramp HƏMAS silahsızlaşdırma

