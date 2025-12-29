A Seriyası komandası baş məşqçisi ilə müqavilənin müddətini uzadıb
Futbol
- 29 dekabr, 2025
- 16:37
Braziliya A Seriyası təmsilçisi "Flamenqo" baş məşqçisi Filipe Luislə müqavilənin müddətini uzadıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
40 yaşlı mütəxəssisin sözləşməsinin müddəti 2027-ci ilə qədər artırılıb.
O, 2024-cü ildən "Flamenqo"nu çalışdırır.
Qeyd edək ki, komanda Filipe Luisin rəhbərliyi altında Libertadores Kubokunu, Braziliya Kubokunu və Superkubokunu qazanıb.
