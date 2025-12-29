İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Həssas qruplardan olan qadınlar üçün iqlim dəyişimləri üzrə adaptasiya planları hazırlanacaq

    Daxili siyasət
    • 29 dekabr, 2025
    • 16:36
    Həssas qruplardan olan qadınlar üçün iqlim dəyişimləri üzrə adaptasiya planları hazırlanacaq

    Həssas qruplardan olan qadınlar üçün iqlim dəyişmələri nəticəsində yaranan risklərin aradan qaldırılması istiqamətində tədbirlər görüləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu, "Azərbaycan Respublikasında gender (kişi və qadınların) bərabərliyi üzrə 2026-2028-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı"nda qeyd edilib.

    Həmin qadınlar üçün iqlim dəyişmələri nəticəsində yaranan riskləri nəzərdə tutan iqlim dəyişmələri üzrə adaptasiya planları və proqramları hazırlanacaq.

    Üç ili əhatə edəcək işin icraçı qurumu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi müəyyən edilib.

    Gender bərabərliyi Milli Fəaliyyət Planı iqlim dəyişmələri

    Son xəbərlər

    17:13

    Azərbaycan Taekvondo Federasiyası "Konstitusiya və Suverenlik İli"nə həsr olunan dəyirmi masa keçirib

    Fərdi
    17:02
    Foto

    Prezident İlham Əliyev "Bakı Ağ Şəhər"də olub - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    17:00
    Foto

    Azərbaycanda "İqtisadi jurnalistikanın inkişafına dəstək proqramı" yekunlaşıb

    Maliyyə
    16:51

    "Şəfa"nın baş məşqçisi: "Çempionluq üçün uyğun şərait yaradılıb və büdcə ayrılıb"

    Futbol
    16:45

    Bakıda və bölgələrdə külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    16:43
    Rəy

    Əməkdaşlığın inkişafına mane olan "907-ci düzəliş" –  bu qərəzlə vidalaşmağın yetişən zamanı - ŞƏRH

    Analitika
    16:42
    Foto

    Tbilisidə Üzeyir Hacıbəylinin 140 illiyinə həsr olunmuş klassik musiqi gecəsi keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    16:39

    Ali təhsildə bəzi ixtisas proqramlarına gender bərabərliyi ilə bağlı seçmə fənlər daxil edilə bilər

    Elm və təhsil
    16:37

    A Seriyası komandası baş məşqçisi ilə müqavilənin müddətini uzadıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti