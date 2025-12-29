Həssas qruplardan olan qadınlar üçün iqlim dəyişimləri üzrə adaptasiya planları hazırlanacaq
Daxili siyasət
- 29 dekabr, 2025
- 16:36
Həssas qruplardan olan qadınlar üçün iqlim dəyişmələri nəticəsində yaranan risklərin aradan qaldırılması istiqamətində tədbirlər görüləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu, "Azərbaycan Respublikasında gender (kişi və qadınların) bərabərliyi üzrə 2026-2028-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı"nda qeyd edilib.
Həmin qadınlar üçün iqlim dəyişmələri nəticəsində yaranan riskləri nəzərdə tutan iqlim dəyişmələri üzrə adaptasiya planları və proqramları hazırlanacaq.
Üç ili əhatə edəcək işin icraçı qurumu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi müəyyən edilib.
Son xəbərlər
17:13
Azərbaycan Taekvondo Federasiyası "Konstitusiya və Suverenlik İli"nə həsr olunan dəyirmi masa keçiribFərdi
17:02
Foto
Prezident İlham Əliyev "Bakı Ağ Şəhər"də olub - YENİLƏNİBDaxili siyasət
17:00
Foto
Azərbaycanda "İqtisadi jurnalistikanın inkişafına dəstək proqramı" yekunlaşıbMaliyyə
16:51
"Şəfa"nın baş məşqçisi: "Çempionluq üçün uyğun şərait yaradılıb və büdcə ayrılıb"Futbol
16:45
Bakıda və bölgələrdə külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQEkologiya
16:43
Rəy
Əməkdaşlığın inkişafına mane olan "907-ci düzəliş" – bu qərəzlə vidalaşmağın yetişən zamanı - ŞƏRHAnalitika
16:42
Foto
Tbilisidə Üzeyir Hacıbəylinin 140 illiyinə həsr olunmuş klassik musiqi gecəsi keçirilibMədəniyyət siyasəti
16:39
Ali təhsildə bəzi ixtisas proqramlarına gender bərabərliyi ilə bağlı seçmə fənlər daxil edilə bilərElm və təhsil
16:37