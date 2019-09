Трамп записал видеообращение в связи с последними скандалами - ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп в воскресенье опубликовал видеообращение в связи с очередной попыткой Демократической партии довести дело до его импичмента, передает Report.

"То, что происходит сейчас, это один огромный обман в истории американской политики. Демократы хотят отобрать ваше оружие, ваше здравоохранение, ваши голоса, вашу свободу, ваших судей. Они хотят забрать все. Мы никогда не позволим этому случиться", - сказал он.

Трамп в очередной раз повторил, что республиканцы пытаются "осушить болото", потому что "на кон поставлена страна".

"Все очень просто. Они пытаются остановить меня, потому что я борюсь за вас. И я никогда не дам этому случиться", - закончил президент США свое обращение длительностью менее чем на 40 секунд. При этом он на этот раз воздержался от жестких высказываний в адрес демократов.

Видеообращение Трампа появилось на фоне развития скандала с якобы имевшим место сокрытием Белым домом записей разговоров Трампа с лидерами Украины, России и Саудовской Аравии.

