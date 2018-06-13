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    Трамп: Ядерной угрозы со стороны КНДР больше нет

    Воспр.
    © REUTERS/ Kevin Lamarque

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Ядерной угрозы со стороны КНДР больше не существует.Как передает Reportсо ссылкой на RT, об этом президент США Дональд Трампнаписал в своем Twitter.

    «Ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше нет. Встреча с Ким Чен Ыном была интересным и положительным опытом. У Северной Кореи отличный потенциал в будущем», — написал глава государства.

    По его словам, бывший президент США Барак Обама называл КНДР «самой большой и опасной проблемой».

    «Больше нет, сегодня можно спать спокойно», — заключил Трамп.

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